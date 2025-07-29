Масштабне відключення води в Одесі - коли відновлять водопостачання

Баклажки з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 липня, в Одесі відключили воду для тисяч абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:

вул. Ольгіївська, 1-35 — усі будинки;

вул. Старопортофранківська, 2-16 — усі будинки;

вул. Новосельського, 34-44, 48 — усі будинки;

вул. Павла Зеленого, 18-24 — усі будинки;

вул. Олексія Маркевича, 18-33 — усі будинки;

пров. Князівський — усі будинки;

вул. Торгова — частково;

вул. Пастера — частково;

вул. Кінна — частково;

вул. Університетська — усі будинки;

вул. Ніжинська — усі будинки;

пров. Ушинського — частково;

вул. Мечнікова — частково;

пров. Вільгельма Габсбурга — усі будинки;

вул. Пішонівська — частково;

вул. Манежна — частково;

вул. Композитора Ніщинського — частково.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.