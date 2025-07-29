Масштабне відключення води в Одесі - коли відновлять водопостачання

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів
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Дата публікації: 29 липня 2025 12:22
Баклажки з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Сьогодні, 29 липня, в Одесі відключили воду для тисяч абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 16:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:
- вул. Ольгіївська, 1-35 — усі будинки;
- вул. Старопортофранківська, 2-16 — усі будинки;
- вул. Новосельського, 34-44, 48 — усі будинки;
- вул. Павла Зеленого, 18-24 — усі будинки;
- вул. Олексія Маркевича, 18-33 — усі будинки;
- пров. Князівський — усі будинки;
- вул. Торгова — частково;
- вул. Пастера — частково;
- вул. Кінна — частково;
- вул. Університетська — усі будинки;
- вул. Ніжинська — усі будинки;
- пров. Ушинського — частково;
- вул. Мечнікова — частково;
- пров. Вільгельма Габсбурга — усі будинки;
- вул. Пішонівська — частково;
- вул. Манежна — частково;
- вул. Композитора Ніщинського — частково.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у серпні.
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