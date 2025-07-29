Масштабное отключение воды в Одессе - когда восстановят водоснабжение

Баклажки с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июля, в Одессе отключили воду для тысяч абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:

ул. Ольгиевская, 1-35 — все дома;

ул. Старопортофранковская, 2-16 — все дома;

ул. Новосельского, 34-44, 48 — все дома;

ул. Павла Зеленого, 18-24 — все дома;

ул. Алексея Маркевича, 18-33 — все дома;

переулок Княжеский — все дома;

ул. Торговая — частично;

ул. Пастера — частично;

ул. Конная — частично;

ул. Университетская — все дома;

ул. Нежинская — все дома;

переулок Ушинского — частично;

ул. Мечникова — частично;

переулок Вильгельма Габсбурга — все дома;

ул. Пишоновская — частично;

ул. Манежная — частично;

ул. Композитора Нищинского — частично.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.