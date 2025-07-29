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Главная Одесса Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:22
Масштабное отключение воды в Одессе - когда восстановят водоснабжение
Баклажки с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июля, в Одессе отключили воду для тысяч абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:

  • ул. Ольгиевская, 1-35 — все дома;
  • ул. Старопортофранковская, 2-16 — все дома;
  • ул. Новосельского, 34-44, 48 — все дома;
  • ул. Павла Зеленого, 18-24 — все дома;
  • ул. Алексея Маркевича, 18-33 — все дома;
  • переулок Княжеский — все дома;
  • ул. Торговая — частично;
  • ул. Пастера — частично;
  • ул. Конная — частично;
  • ул. Университетская — все дома;
  • ул. Нежинская — все дома;
  • переулок Ушинского — частично;
  • ул. Мечникова — частично;
  • переулок Вильгельма Габсбурга — все дома;
  • ул. Пишоновская — частично;
  • ул. Манежная — частично;
  • ул. Композитора Нищинского — частично.
Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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