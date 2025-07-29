Масштабное отключение воды в Одессе - когда восстановят водоснабжение

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:22
Баклажки с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Сегодня, 29 июля, в Одессе отключили воду для тысяч абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 16:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:
- ул. Ольгиевская, 1-35 — все дома;
- ул. Старопортофранковская, 2-16 — все дома;
- ул. Новосельского, 34-44, 48 — все дома;
- ул. Павла Зеленого, 18-24 — все дома;
- ул. Алексея Маркевича, 18-33 — все дома;
- переулок Княжеский — все дома;
- ул. Торговая — частично;
- ул. Пастера — частично;
- ул. Конная — частично;
- ул. Университетская — все дома;
- ул. Нежинская — все дома;
- переулок Ушинского — частично;
- ул. Мечникова — частично;
- переулок Вильгельма Габсбурга — все дома;
- ул. Пишоновская — частично;
- ул. Манежная — частично;
- ул. Композитора Нищинского — частично.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в августе.
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