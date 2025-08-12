Відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Масштабне відключення води в Одесі — де розташовані бювети
Сьогодні, 12 серпня, відключили воду на 10 вулицях Одеси через ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 22:40, час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одеси. До 17:00 води не буде:
- вул. Балківська, 139-143 — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова, 2-32 — усі будинки;
- вул. Інглезі — 1, 3, 3А;
- просп. Небесної Сотні, 1-63 — усі будинки.
До 20:30 без води будуть жителі:
- вул. Балківська;
- вул. Середня — усі будинки;
- пл. Михайлівська;
- вул. Михайлівська — усі будинки;
- вул. Скісна — усі будинки.
До 22:40 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Люстдорфська дорога, 13.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
