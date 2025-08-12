Відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 серпня, відключили воду на 10 вулицях Одеси через ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 22:40, час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт води наразі немає води у тисяч мешканців Одеси. До 17:00 води не буде:

вул. Балківська, 139-143 — усі будинки;

вул. Академіка Корольова, 2-32 — усі будинки;

вул. Інглезі — 1, 3, 3А;

просп. Небесної Сотні, 1-63 — усі будинки.

До 20:30 без води будуть жителі:

вул. Балківська;

вул. Середня — усі будинки;

пл. Михайлівська;

вул. Михайлівська — усі будинки;

вул. Скісна — усі будинки.

До 22:40 водопостачання буде відсутнє:

вул. Люстдорфська дорога, 13.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

