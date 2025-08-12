Отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 12 августа, отключили воду на 10 улицах Одессы из-за ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 22:40, время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Отключение воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одессы. До 17:00 воды не будет:

ул. Балковская, 139-143 — все дома;

ул. Академика Королева, 2-32 — все дома;

ул. Инглези — 1, 3, 3А;

просп. Небесной Сотни, 1-63 — все дома.

До 20:30 без воды будут жители:

ул. Балковская;

ул. Средняя — все дома;

пл. Михайловская;

ул. Михайловская — все дома;

ул. Скосная — все дома.

До 22:40 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Люстдорфская дорога, 13.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на содержание домов для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в текущем месяце.