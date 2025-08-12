Отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Масштабное отключение воды в Одессе — где расположены бюветы
Сегодня, 12 августа, отключили воду на 10 улицах Одессы из-за ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 22:40, время зависит от адреса проживания пользователя.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одессы. До 17:00 воды не будет:
- ул. Балковская, 139-143 — все дома;
- ул. Академика Королева, 2-32 — все дома;
- ул. Инглези — 1, 3, 3А;
- просп. Небесной Сотни, 1-63 — все дома.
До 20:30 без воды будут жители:
- ул. Балковская;
- ул. Средняя — все дома;
- пл. Михайловская;
- ул. Михайловская — все дома;
- ул. Скосная — все дома.
До 22:40 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Люстдорфская дорога, 13.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на содержание домов для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в текущем месяце.
