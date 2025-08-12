Видео
Масштабное отключение воды в Одессе — где расположены бюветы

Масштабное отключение воды в Одессе — где расположены бюветы

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 12:22
Отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 12 августа, отключили воду на 10 улицах Одессы из-за ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 22:40, время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ воды сейчас нет воды у тысяч жителей Одессы. До 17:00 воды не будет:

  • ул. Балковская, 139-143 — все дома;
  • ул. Академика Королева, 2-32 — все дома;
  • ул. Инглези — 1, 3, 3А;
  • просп. Небесной Сотни, 1-63 — все дома.

До 20:30 без воды будут жители:

  • ул. Балковская;
  • ул. Средняя — все дома;
  • пл. Михайловская;
  • ул. Михайловская — все дома;
  • ул. Скосная — все дома.

До 22:40 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Люстдорфская дорога, 13.
None - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на содержание домов для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в текущем месяце.

