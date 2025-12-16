Ремонтні роботи на водоканалі в Одесі 16 грудня: частина міста без води

Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 16 грудня в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на водоканалу. Через це значна частина міста залишилася без води. Відновити подачу обіцяють до вечора, однак термін відключення може змінюватися.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

вул. Академіка Корольова, 21-37,

вул. Люстдорфська дорога, 155,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 4-14.

Відключення до 15:00.

вул. Семена Палія, 80-90,

вул. Академіка Заболотного, 41-55,

Ж/М Крижанівка, 1-3,

бул. Десантний, 2-18,

вул. Кримська, 60-70,

вул. 40 років оборони Одеси, 8.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

