Ремонтные работы на водоканале в Одессе 16 декабря: часть города без воды

Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса
Сегодня, во вторник, 16 декабря в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на водоканале. Из-за этого значительная часть города осталась без воды. Восстановить подачу обещают к вечеру, однако срок отключения может меняться.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Академика Королева, 21-37,
- ул. Люстдорфская дорога, 155,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 4-14.
Отключение до 15:00.
- ул. Семена Палия, 80-90,
- ул. Академика Заболотного, 41-55,
- Ж/М Крыжановка, 1-3,
- бул. Десантный, 2-18,
- ул. Крымская, 60-70,
- ул. 40 лет обороны Одессы, 8.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация в энергосистеме Одессы сегодня. Также мы писали о том, где одесситы могут зарядить свои гаджеты.
