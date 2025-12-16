Ремонтные работы на водоканале в Одессе 16 декабря: часть города без воды

Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 16 декабря в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на водоканале. Из-за этого значительная часть города осталась без воды. Восстановить подачу обещают к вечеру, однако срок отключения может меняться.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

ул. Академика Королева, 21-37,

ул. Люстдорфская дорога, 155,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 4-14.

Отключение до 15:00.

ул. Семена Палия, 80-90,

ул. Академика Заболотного, 41-55,

Ж/М Крыжановка, 1-3,

бул. Десантный, 2-18,

ул. Крымская, 60-70,

ул. 40 лет обороны Одессы, 8.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

