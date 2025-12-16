Видео
Видео

Главная Одесса Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса

Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса

Дата публикации 16 декабря 2025 12:21
Ремонтные работы на водоканале в Одессе 16 декабря: часть города без воды
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 16 декабря в Одессе проводят масштабные ремонтные работы на водоканале. Из-за этого значительная часть города осталась без воды. Восстановить подачу обещают к вечеру, однако срок отключения может меняться.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

  • ул. Академика Королева, 21-37,
  • ул. Люстдорфская дорога, 155,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 4-14.

Отключение до 15:00.

  • ул. Семена Палия, 80-90,
  • ул. Академика Заболотного, 41-55,
  • Ж/М Крыжановка, 1-3,
  • бул. Десантный, 2-18,
  • ул. Крымская, 60-70,
  • ул. 40 лет обороны Одессы, 8.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация в энергосистеме Одессы сегодня. Также мы писали о том, где одесситы могут зарядить свои гаджеты.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
