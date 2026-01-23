Відео
Україна
Масштабне відключення води в Одесі — які адреси та де бювети

Масштабне відключення води в Одесі — які адреси та де бювети

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 12:30
Відключення води в Одесі 23 січня: причини та терміни відновлення
Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 січня, в Одесі та області через аварійні та планові ремонтні роботи заплановане масштабне відключення водопостачання. Фахівці працюють над усуненням технічних несправностей, водопостачання обіцяють відновити до вечора. Однак терміни можуть змінюватися в залежності від ситуації на місці.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Де немає води в Одесі

  • вул. Айвазовського,
  • вул. Болгарська.

Відключення до 14:00.

  • вул. Балківська,
  • вул. Дмитра Іванова, 6,
  • вул. Головківська,
  • вул. Картамишевська.

Відключення до 16:00.

  • просп. Адміральський, 33-37,
  • вул. Краснова, 2-12,
  • вул. Люстдорфська, 25-33,
  • сквер Старобазарний, 
  • вул. Преображенська, 74-82,
  • вул. Базарна,
  • пров. Першотравневий,
  • вул. Лиманна, 1-26,
  • вул. Миколаївська дорога, 197-243.

Відключення до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі вводять термінові обмеження по світлу. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за воду у лютому.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
