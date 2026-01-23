Відключення води в Одесі 23 січня: причини та терміни відновлення

Масштабне відключення води в Одесі — які адреси та де бювети
Сьогодні, 23 січня, в Одесі та області через аварійні та планові ремонтні роботи заплановане масштабне відключення водопостачання. Фахівці працюють над усуненням технічних несправностей, водопостачання обіцяють відновити до вечора. Однак терміни можуть змінюватися в залежності від ситуації на місці.
Про це повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
- вул. Айвазовського,
- вул. Болгарська.
Відключення до 14:00.
- вул. Балківська,
- вул. Дмитра Іванова, 6,
- вул. Головківська,
- вул. Картамишевська.
Відключення до 16:00.
- просп. Адміральський, 33-37,
- вул. Краснова, 2-12,
- вул. Люстдорфська, 25-33,
- сквер Старобазарний,
- вул. Преображенська, 74-82,
- вул. Базарна,
- пров. Першотравневий,
- вул. Лиманна, 1-26,
- вул. Миколаївська дорога, 197-243.
Відключення до 17:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
