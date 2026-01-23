Відключення води в Одесі 23 січня: причини та терміни відновлення

Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 січня, в Одесі та області через аварійні та планові ремонтні роботи заплановане масштабне відключення водопостачання. Фахівці працюють над усуненням технічних несправностей, водопостачання обіцяють відновити до вечора. Однак терміни можуть змінюватися в залежності від ситуації на місці.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Де немає води в Одесі

вул. Айвазовського,

вул. Болгарська.

Відключення до 14:00.

вул. Балківська,

вул. Дмитра Іванова, 6,

вул. Головківська,

вул. Картамишевська.

Відключення до 16:00.

просп. Адміральський, 33-37,

вул. Краснова, 2-12,

вул. Люстдорфська, 25-33,

сквер Старобазарний,

вул. Преображенська, 74-82,

вул. Базарна,

пров. Першотравневий,

вул. Лиманна, 1-26,

вул. Миколаївська дорога, 197-243.

Відключення до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

