Отключение воды в Одессе 23 января: причины и сроки восстановления

Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 января, в Одессе и области из-за аварийных и плановых ремонтных работ запланировано масштабное отключение водоснабжения. Специалисты работают над устранением технических неисправностей, водоснабжение обещают восстановить к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от ситуации на месте.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

ул. Айвазовского,

ул. Болгарская.

Отключение до 14:00.

ул. Балковская,

ул. Дмитрия Иванова, 6,

ул. Головковская,

ул. Картамышевская.

Отключение до 16:00.

просп. Адмиральский, 33-37,

ул. Краснова, 2-12,

ул. Люстдорфская, 25-33,

сквер Старобазарный,

ул. Преображенская, 74-82,

ул. Базарная,

переулок Первомайский,

ул. Лиманная, 1-26,

ул. Николаевская дорога, 197-243.

Отключение до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе вводят срочные ограничения по свету. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду в феврале.