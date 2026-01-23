Видео
Україна
Видео

Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса и где бюветы

Дата публикации 23 января 2026 12:30
Отключение воды в Одессе 23 января: причины и сроки восстановления
Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 января, в Одессе и области из-за аварийных и плановых ремонтных работ запланировано масштабное отключение водоснабжения. Специалисты работают над устранением технических неисправностей, водоснабжение обещают восстановить к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от ситуации на месте.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

  • ул. Айвазовского,
  • ул. Болгарская.

Отключение до 14:00.

  • ул. Балковская,
  • ул. Дмитрия Иванова, 6,
  • ул. Головковская,
  • ул. Картамышевская.

Отключение до 16:00.

  • просп. Адмиральский, 33-37,
  • ул. Краснова, 2-12,
  • ул. Люстдорфская, 25-33,
  • сквер Старобазарный,
  • ул. Преображенская, 74-82,
  • ул. Базарная,
  • переулок Первомайский,
  • ул. Лиманная, 1-26,
  • ул. Николаевская дорога, 197-243.

Отключение до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе вводят срочные ограничения по свету. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду в феврале.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
