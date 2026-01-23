Отключение воды в Одессе 23 января: причины и сроки восстановления

Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса и где бюветы
Сегодня, 23 января, в Одессе и области из-за аварийных и плановых ремонтных работ запланировано масштабное отключение водоснабжения. Специалисты работают над устранением технических неисправностей, водоснабжение обещают восстановить к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от ситуации на месте.
Где нет воды в Одессе
- ул. Айвазовского,
- ул. Болгарская.
Отключение до 14:00.
- ул. Балковская,
- ул. Дмитрия Иванова, 6,
- ул. Головковская,
- ул. Картамышевская.
Отключение до 16:00.
- просп. Адмиральский, 33-37,
- ул. Краснова, 2-12,
- ул. Люстдорфская, 25-33,
- сквер Старобазарный,
- ул. Преображенская, 74-82,
- ул. Базарная,
- переулок Первомайский,
- ул. Лиманная, 1-26,
- ул. Николаевская дорога, 197-243.
Отключение до 17:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
