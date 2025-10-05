Відключення води в Одесі 5 жовтня: ремонт мереж і обмеження на частині вулиць

Пляшка з водою біля крану в бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 жовтня, в Одесі відключили воду на частині вулиць через ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть до вечора. Водночас фактичний час може змінюватися залежно від ситуації.

Про це у неділю, 5 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Де немає води в Одесі

Без води в Одесі залишилися такі адреси:

вул. Михайла Врубеля;

вул. Художника Федорова;

пров. Сергія Ейзенштейна;

вул. Дача Ковалевського, 28-50;

вул. Рибальська Балка;

пров. Панченко;

пров. Рульовий;

вул. Ярослава Баіса, 10-12.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали , що в Одесі відкрили новий бювет. Також ми повідомляли про те, які тарифи на комуналку будуть в Одесі цього місяця.