Отключение воды в Одессе 5 октября: ремонт сетей и ограничения на части улиц

Сегодня, 5 октября, в Одессе отключили воду на части улиц, из-за ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера. В то же время фактическое время может меняться в зависимости от ситуации.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса:

ул. Михаила Врубеля;

ул. Художника Федорова;

переулок Сергея Эйзенштейна;

ул. Дача Ковалевского, 28-50;

ул. Рыбальская Балка;

переулок Панченко;

переулок Рулевой;

ул. Ярослава Баиса, 10-12.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

