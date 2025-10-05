Отключение воды в Одессе 5 октября: ремонт сетей и ограничения на части улиц

Масштабное отключение воды в Одессе — когда восстановят
Сегодня, 5 октября, в Одессе отключили воду на части улиц, из-за ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера. В то же время фактическое время может меняться в зависимости от ситуации.
Об этом в субботу, 5 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды в Одессе остались такие адреса:
- ул. Михаила Врубеля;
- ул. Художника Федорова;
- переулок Сергея Эйзенштейна;
- ул. Дача Ковалевского, 28-50;
- ул. Рыбальская Балка;
- переулок Панченко;
- переулок Рулевой;
- ул. Ярослава Баиса, 10-12.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, что в Одессе открыли новый бювет. Также мы сообщали, о том, какие тарифы на коммуналку будут в Одессе в этом месяце.
Читайте Новини.LIVE!