Масштабное отключение воды в Одессе — когда восстановят

Масштабное отключение воды в Одессе — когда восстановят

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 11:45
Отключение воды в Одессе 5 октября: ремонт сетей и ограничения на части улиц
Бутылка с водой возле крана в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 октября, в Одессе отключили воду на части улиц, из-за ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера. В то же время фактическое время может меняться в зависимости от ситуации.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса:

  • ул. Михаила Врубеля;
  • ул. Художника Федорова;
  • переулок Сергея Эйзенштейна;
  • ул. Дача Ковалевского, 28-50;
  • ул. Рыбальская Балка;
  • переулок Панченко;
  • переулок Рулевой;
  • ул. Ярослава Баиса, 10-12.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что в Одессе открыли новый бювет. Также мы сообщали, о том, какие тарифы на коммуналку будут в Одессе в этом месяце.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
