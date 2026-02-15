Відключення світла в Одесі та області 15 лютого — що відомо

Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 15 лютого, значна частина Одеси та області залишається без електропостачання. Причиною стала аварія на енергетичному обладнанні, яка сталася вночі напередодні. Через це знеструмлено не лише житлові будинки, а й частину об’єктів критичної інфраструктури. Ситуація в окремих районах залишається складною.

Що з електропостачанням в Одесі

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, вночі сталася аварія на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це без електропостачання залишилися об’єкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району.

"Фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину. До стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів", — повідомив Олег Кіпер.

Найбільше відключення відчули жителі Чорноморська та окремих районів Одеси. У місті проблеми зі світлом одразу вплинули і на водопостачання.

Що з водою в Одесі

У Чорноморську воду подають за графіком. В Одесі для мешканців Київського, Приморського та Хаджибейського районів організували підвіз технічної води за такими адресами.

Хаджибейський район:

вул. Академіка Корольова, 94

вул. Ярослава Мудрого, 19

вул. Наукова, 58/1

вул. Варненська, 15

вул. Академіка Філатова, 5/2

вул. Тираспольське шосе, 25

вул. Бугаївська, 44 (біля дитячого майданчика)

вул. Євгена Танцюри, 50

вул. Вадатурського, 71/1

вул. Філатова, 54

Приморський район:

вул. Педагогічна, 46а

вул. Французький бульвар, 12/3

вул. Мала Арнаутська, 5

вул. Фонтанська дорога, 73

Допомогу людям надають і Пункти незламності. За інформацією Олега Кіпера, в області працює 570 таких пунктів, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну підтримку. Лише за добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців.

"Дякую всім службам, які працюють над відновленням, а мешканцям - за витримку і взаємну підтримку", — додав очільник ОВА

Нагадаємо, вночі росіяни цілили по критичній інфраструктурі Одеси. У самому місті обійшлося без постраждалих, але пошкоджень уникнути не вдалося.

Також ми писали, що росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Одещині. На території депо спалахнула пожежа, але люди не постраждали.