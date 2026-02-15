Відключення світла в Одесі та області 15 лютого — що відомо

Масштабне знеструмлення в Одесі — що відбувається зі світлом
Сьогодні, 15 лютого, значна частина Одеси та області залишається без електропостачання. Причиною стала аварія на енергетичному обладнанні, яка сталася вночі напередодні. Через це знеструмлено не лише житлові будинки, а й частину об’єктів критичної інфраструктури. Ситуація в окремих районах залишається складною.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Що з електропостачанням в Одесі
За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, вночі сталася аварія на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це без електропостачання залишилися об’єкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району.
"Фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину. До стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів", — повідомив Олег Кіпер.
Найбільше відключення відчули жителі Чорноморська та окремих районів Одеси. У місті проблеми зі світлом одразу вплинули і на водопостачання.
Що з водою в Одесі
У Чорноморську воду подають за графіком. В Одесі для мешканців Київського, Приморського та Хаджибейського районів організували підвіз технічної води за такими адресами.
Хаджибейський район:
- вул. Академіка Корольова, 94
- вул. Ярослава Мудрого, 19
- вул. Наукова, 58/1
- вул. Варненська, 15
- вул. Академіка Філатова, 5/2
- вул. Тираспольське шосе, 25
- вул. Бугаївська, 44 (біля дитячого майданчика)
- вул. Євгена Танцюри, 50
- вул. Вадатурського, 71/1
- вул. Філатова, 54
Приморський район:
- вул. Педагогічна, 46а
- вул. Французький бульвар, 12/3
- вул. Мала Арнаутська, 5
- вул. Фонтанська дорога, 73
Допомогу людям надають і Пункти незламності. За інформацією Олега Кіпера, в області працює 570 таких пунктів, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну підтримку. Лише за добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців.
"Дякую всім службам, які працюють над відновленням, а мешканцям - за витримку і взаємну підтримку", — додав очільник ОВА
Нагадаємо, вночі росіяни цілили по критичній інфраструктурі Одеси. У самому місті обійшлося без постраждалих, але пошкоджень уникнути не вдалося.
Також ми писали, що росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Одещині. На території депо спалахнула пожежа, але люди не постраждали.
