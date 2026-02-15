Видео
Главная Одесса Масштабное обесточивание в Одессе — что происходит со светом

Масштабное обесточивание в Одессе — что происходит со светом

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 13:13
Отключение света в Одессе и области 15 февраля - что известно
Энергетики чинят линии электропередач. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 15 февраля, значительная часть Одессы и области остается без электроснабжения. Причиной стала авария на энергетическом оборудовании, которая произошла ночью накануне. Из-за этого обесточены не только жилые дома, но и часть объектов критической инфраструктуры. Ситуация в отдельных районах остается сложной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Читайте также:

Что с электроснабжением в Одессе

По информации ДТЭК Одесские электросети, ночью произошла авария на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого без электроснабжения остались объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района.

"Специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью. До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов", — сообщил Олег Кипер.

Больше всего отключение почувствовали жители Черноморска и отдельных районов Одессы. В городе проблемы со светом сразу повлияли и на водоснабжение.

Что с водой в Одессе

В Черноморске воду подают по графику. В Одессе для жителей Киевского, Приморского и Хаджибейского районов организовали подвоз технической воды по следующим адресам.

Хаджибейский район:

  • ул. Академика Королева, 94
  • ул. Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1
  • ул. Варненская, 15
  • ул. Академика Филатова, 5/2
  • ул. Тираспольское шоссе, 25
  • ул. Бугаевская, 44 (возле детской площадки)
  • ул. Евгения Танцюры, 50
  • ул. Вадатурского, 71/1
  • ул. Филатова, 54

Приморский район:

  • ул. Педагогическая, 46а
  • ул. Французский бульвар, 12/3
  • ул. Малая Арнаутская, 5
  • ул. Фонтанская дорога, 73

Помощь людям оказывают и Пункты несокрушимости. По информации Олега Кипера, в области работает 570 таких пунктов, где можно согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую поддержку. Только за сутки ими воспользовались почти 4 тысячи жителей.

"Спасибо всем службам, которые работают над восстановлением, а жителям — за выдержку и взаимную поддержку", — добавил глава ОВА

Напомним, ночью россияне целились по критической инфраструктуре Одессы. В самом городе обошлось без пострадавших, но повреждений избежать не удалось.

Также мы писали, что россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. На территории депо вспыхнул пожар, но люди не пострадали.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
