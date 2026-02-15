Отключение света в Одессе и области 15 февраля - что известно

Масштабное обесточивание в Одессе — что происходит со светом
Сегодня, 15 февраля, значительная часть Одессы и области остается без электроснабжения. Причиной стала авария на энергетическом оборудовании, которая произошла ночью накануне. Из-за этого обесточены не только жилые дома, но и часть объектов критической инфраструктуры. Ситуация в отдельных районах остается сложной.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Что с электроснабжением в Одессе
По информации ДТЭК Одесские электросети, ночью произошла авария на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого без электроснабжения остались объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района.
"Специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью. До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов", — сообщил Олег Кипер.
Больше всего отключение почувствовали жители Черноморска и отдельных районов Одессы. В городе проблемы со светом сразу повлияли и на водоснабжение.
Что с водой в Одессе
В Черноморске воду подают по графику. В Одессе для жителей Киевского, Приморского и Хаджибейского районов организовали подвоз технической воды по следующим адресам.
Хаджибейский район:
- ул. Академика Королева, 94
- ул. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
- ул. Варненская, 15
- ул. Академика Филатова, 5/2
- ул. Тираспольское шоссе, 25
- ул. Бугаевская, 44 (возле детской площадки)
- ул. Евгения Танцюры, 50
- ул. Вадатурского, 71/1
- ул. Филатова, 54
Приморский район:
- ул. Педагогическая, 46а
- ул. Французский бульвар, 12/3
- ул. Малая Арнаутская, 5
- ул. Фонтанская дорога, 73
Помощь людям оказывают и Пункты несокрушимости. По информации Олега Кипера, в области работает 570 таких пунктов, где можно согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую поддержку. Только за сутки ими воспользовались почти 4 тысячи жителей.
"Спасибо всем службам, которые работают над восстановлением, а жителям — за выдержку и взаимную поддержку", — добавил глава ОВА
Напомним, ночью россияне целились по критической инфраструктуре Одессы. В самом городе обошлось без пострадавших, но повреждений избежать не удалось.
Также мы писали, что россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. На территории депо вспыхнул пожар, но люди не пострадали.
Читайте Новини.LIVE!