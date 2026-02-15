Атака дронов на железную дорогу Одесской области - последствия

Поврежденные пути. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Российские дроны в ночь на 15 февраля ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. На территории депо вспыхнул пожар, но люди не пострадали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Россияне повредили железную дорогу в Одесской области

По его словам, в результате атаки повреждения получили здания на территории депо. Там возник масштабный пожар, ведь загорелся вагон-цистерна. На место сразу прибыли спасатели и другие службы, которые работали над ликвидацией последствий.

Пожар удалось потушить. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Разрушенное депо в Одесской области. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Как сообщил Алексей Кулеба, работники железной дороги во время атаки находились в укрытиях.

"К счастью, железнодорожники находились в укрытиях и не пострадали", — отметил он.

Удары по логистике

По его словам, подобные атаки имеют системный характер. Россия регулярно бьет по объектам, которые не имеют военного значения.

"Россия системно бьет по нашей логистике. Это не военные цели — это попытка парализовать экономику региона", — подчеркнул Кулеба.

В то же время, как отмечает Кулеба, удары фиксируют и в других регионах. В частности, под обстрелами оказывается железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области. Несмотря на повреждения, движение поездов не останавливали. Информации о пострадавших там также нет.

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Сейчас железнодорожники, спасатели и энергетики продолжают работать на местах, чтобы полностью ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в Одессе почти всю ночь на 15 февраля звучала воздушная тревога из-за атаки российских дронов. В результате удара повреждены здания и инфраструктура.

Также мы писали, что из-за последствий последних российских атак по энергетической инфраструктуре в Одессе сегодня нет воды и света. Больше всего это чувствуют жители Киевского, Приморского и Хаджибейского районов.

