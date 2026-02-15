Відео
Удар дронів по залізниці на Одещині — які пошкодження

Дата публікації: 15 лютого 2026 10:34
Атака дронів на залізницю Одещини — наслідки
Пошкоджені колії. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Російські дрони у ніч на 15 лютого вдарили по цивільній залізничній інфраструктурі на Одещині. На території депо спалахнула пожежа, але люди не постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Росіяни пошкодили залізницю на Одещині

За його словами, внаслідок атаки пошкодження зазнали будівлі на території депо. Там виникла масштабна пожежа, адже загорілася вагон-цистерна. На місце одразу прибули рятувальники та інші служби, які працювали над ліквідацією наслідків.

Пожежу вдалося загасити. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Пожежа в депо
Зруйноване депо на Одещині. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Як повідомив Олексій Кулеба, працівники залізниці під час атаки перебували в укриттях.

"На щастя, залізничники перебували в укриттях і не постраждали", — зазначив він.

Удари по логістиці

За його словами, подібні атаки мають системний характер. Росія регулярно б’є по об’єктах, які не мають військового значення.

"Росія системно б’є по нашій логістиці. Це не військові цілі — це спроба паралізувати економіку регіону", — наголосив Кулеба.

Водночас, як наголошує Кулеба, удари фіксують і в інших регіонах. Зокрема, під обстрілами опиняється залізнична інфраструктура Дніпропетровської області. Попри пошкодження, рух поїздів не зупиняли. Інформації про постраждалих там також немає.

Рятувальники гасять пожежу
Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Наразі залізничники, рятувальники та енергетики продовжують працювати на місцях, щоб повністю ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, в Одесі майже всю ніч на 15 лютого лунала повітряна тривога через атаку російських дронів. Унаслідок удару пошкоджені будівлі та інфраструктура.

Також ми писали, що через наслідки останніх російських атак по енергетичній інфраструктурі в Одесі сьогодні немає води та світла. Найбільше це відчувають мешканці Київського, Приморського та Хаджибейського районів.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
