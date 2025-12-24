У Одесі 24 грудня через ремонт на водоканалі частина міста залишилася без води

Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 грудня, в Одесі тривають масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Через це велика частина міста тимчасово залишилася без водопостачання. Відновлення подачі води заплановано до вечора, проте час припинення може бути відкоригований залежно від перебігу робіт.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Де немає води в Одесі

вул. Володимира Винниченка,

вул. Праведників світу,

вул. Матушенка,

вул. Які Гордієнка,

вул. Котлєєвська,

вул. С. Хорошенка,

вул. Нерубайська,

вул. Усатівська.

Відключення до 20:00.

вул. Дюківська,

вул. Т. Кузьмина,

узвіз Степана Олійника.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за воду у наступному місяці. Також ми писали про те, скільки коштуватиме паркування в Одесі у січні.