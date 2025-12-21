В Одесі тимчасово закриють бювети: які саме

В Одесі тимчасово закриють два бювети — коли й де не буде води
В Одесі на добу призупинять роботу двох бюветних комплексів через технічні роботи. Містян просять заздалегідь зробити запас води та врахувати обмеження.
Про це у неділю, 21 грудня, повідомили в Одеській міській раді.
В Одесі закриють бювети
За їхніми даними, сьогодні в Одесі тимчасово припинять роботу два бювети. Йдеться про комплекси на вулиці Інглезі та на вулиці Дальницькій, 25.
Комплекси не працюватимуть з 15:00 21 грудня до 14:00 22 грудня. Причина — планове технічне обслуговування обладнання.
Комунальники наголошують, що роботи необхідні для стабільної та безпечної роботи систем подачі води. Після завершення обслуговування бювети відновлять роботу у звичному режимі.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Нагадаємо, в Одесі будують новий бювет на вулиці Академіка Сахарова. Також ми повідомляли, якою буде ціна на воду в Одесі з січня.
