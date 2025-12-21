В Одесі тимчасово закриють бювети: які саме

Люди в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі на добу призупинять роботу двох бюветних комплексів через технічні роботи. Містян просять заздалегідь зробити запас води та врахувати обмеження.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

В Одесі закриють бювети

За їхніми даними, сьогодні в Одесі тимчасово припинять роботу два бювети. Йдеться про комплекси на вулиці Інглезі та на вулиці Дальницькій, 25.

Комплекси не працюватимуть з 15:00 21 грудня до 14:00 22 грудня. Причина — планове технічне обслуговування обладнання.

Комунальники наголошують, що роботи необхідні для стабільної та безпечної роботи систем подачі води. Після завершення обслуговування бювети відновлять роботу у звичному режимі.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, в Одесі будують новий бювет на вулиці Академіка Сахарова. Також ми повідомляли, якою буде ціна на воду в Одесі з січня.