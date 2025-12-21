В Одессе временно закроют бюветы: какие именно

В Одессе временно закроют два бювета — когда и где не будет воды
В Одессе на сутки приостановят работу двух бюветных комплексов из-за технических работ. Горожан просят заранее сделать запас воды и учесть ограничения.
Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Одесском городском совете.
В Одессе закроют бюветы
По их данным, сегодня в Одессе временно прекратят работу два бювета. Речь идет о комплексах на улице Инглези и на улице Дальницкой, 25.
Комплексы не будут работать с 15:00 21 декабря до 14:00 22 декабря. Причина - плановое техническое обслуживание оборудования.
Коммунальщики отмечают, что работы необходимы для стабильной и безопасной работы систем подачи воды. После завершения обслуживания бюветы возобновят работу в обычном режиме.
Бюветы в Одессе
В Одессе в целом действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, в Одессе строят новый бювет на улице Академика Сахарова. Также мы сообщали, какой будет цена на воду в Одессе с января.
