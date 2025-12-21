Видео
В Одессе временно закроют два бювета — когда и где не будет воды

В Одессе временно закроют два бювета — когда и где не будет воды

Дата публикации 21 декабря 2025 14:09
В Одессе временно закроют бюветы: какие именно
Люди в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе на сутки приостановят работу двух бюветных комплексов из-за технических работ. Горожан просят заранее сделать запас воды и учесть ограничения.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

В Одессе закроют бюветы

По их данным, сегодня в Одессе временно прекратят работу два бювета. Речь идет о комплексах на улице Инглези и на улице Дальницкой, 25.

Комплексы не будут работать с 15:00 21 декабря до 14:00 22 декабря. Причина - плановое техническое обслуживание оборудования.

Коммунальщики отмечают, что работы необходимы для стабильной и безопасной работы систем подачи воды. После завершения обслуживания бюветы возобновят работу в обычном режиме.

Бюветы в Одессе

В Одессе в целом действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, в Одессе строят новый бювет на улице Академика Сахарова. Также мы сообщали, какой будет цена на воду в Одессе с января.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
