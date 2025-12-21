В Одессе временно закроют бюветы: какие именно

Люди в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе на сутки приостановят работу двух бюветных комплексов из-за технических работ. Горожан просят заранее сделать запас воды и учесть ограничения.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

По их данным, сегодня в Одессе временно прекратят работу два бювета. Речь идет о комплексах на улице Инглези и на улице Дальницкой, 25.

Комплексы не будут работать с 15:00 21 декабря до 14:00 22 декабря. Причина - плановое техническое обслуживание оборудования.

Коммунальщики отмечают, что работы необходимы для стабильной и безопасной работы систем подачи воды. После завершения обслуживания бюветы возобновят работу в обычном режиме.

Бюветы в Одессе

В Одессе в целом действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, в Одессе строят новый бювет на улице Академика Сахарова. Также мы сообщали, какой будет цена на воду в Одессе с января.