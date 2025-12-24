В Одессе 24 декабря из-за ремонта на водоканале часть города осталась без воды

Масштабные отключения воды в Одессе — адреса бюветов
Сегодня, 24 декабря, в Одессе продолжаются масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Из-за этого большая часть города временно осталась без водоснабжения. Восстановление подачи воды запланировано к вечеру, однако время прекращения может быть откорректировано в зависимости от хода работ.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Владимира Винниченко,
- ул. Праведников мира,
- ул. Матушенко,
- ул. Которые Гордиенко,
- ул. Котлеевская,
- ул. С. Хорошенко,
- Нерубайская улица,
- ул. Усатовская.
Отключение до 20:00.
- ул. Дюковская,
- Т. Кузьмина,
- спуск Степана Олейника.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
