Главная Одесса Масштабные отключения воды в Одессе — адреса бюветов

Масштабные отключения воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 14:30
В Одессе 24 декабря из-за ремонта на водоканале часть города осталась без воды
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 декабря, в Одессе продолжаются масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Из-за этого большая часть города временно осталась без водоснабжения. Восстановление подачи воды запланировано к вечеру, однако время прекращения может быть откорректировано в зависимости от хода работ.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

  • ул. Владимира Винниченко,
  • ул. Праведников мира,
  • ул. Матушенко,
  • ул. Которые Гордиенко,
  • ул. Котлеевская,
  • ул. С. Хорошенко,
  • Нерубайская улица,
  • ул. Усатовская.

Отключение до 20:00.

  • ул. Дюковская,
  • Т. Кузьмина,
  • спуск Степана Олейника.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за воду в следующем месяце. Также мы писали о том, сколько будет стоить парковка в Одессе в январе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
