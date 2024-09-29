В Одесі затримали чоловіка зі 145 згортками підозрілих речовин

Згортки з наркотиками. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одещини

Під час патрулювання Одеси поліцейські затримали чоловіка, у якого виявили понад 100 згортків з підозрілими речовинами. Правоохоронці вилучили їх для експертного дослідження.

Про це у неділю, 29 вересня, повідомили у Патрульній поліції Одещини.

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Поліцейські затримали чоловіка з наркотиками

Відомо, що подія сталася у Пересипському районі Одеси під час денного патрулювання. Поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який намагався втекти, побачивши службовий автомобіль. Однак після короткої погоні патрульні його затримали.

Під час поверхневої перевірки у його сумці виявили 145 згортків, імовірно, з наркотичними речовинами. Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу для розслідування інциденту. Вилучені згортки направлено на експертне дослідження, яке визначить точний склад речовин.

На цей час триває слідство для з'ясування походження наркотиків та інших обставин події.

Затримання людей з наркотиками на Одещині

Нагадаємо, злочинне угруповання продавало наркотики через інтернет на території України та Близького Сходу. Одного з його ключових учасників затримали на Одещині, коли він намагався виїхати за кордон.

Також ми писали, що у пункті пропуску "Паланка" молдовські прикордонники зупинили автомобіль з України, яким керував 29-річний чоловік. У багажнику знайшли заборонені речі.