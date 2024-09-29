В Одессе задержан мужчина со 145 свертками подозрительных веществ

Свертки с наркотиками. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одесчины

Во время патрулирования Одессы полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили более 100 свертков с подозрительными веществами. Правоохранители изъяли для экспертного исследования.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

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Полицейские задержали мужчину с наркотиками

Известно, что это произошло в Пересыпском районе Одессы во время дневного патрулирования. Полицейские заметили подозрительного мужчину, пытавшегося скрыться, увидев служебный автомобиль. Однако после короткой погони патрульные его задержали.

Во время поверхностной проверки в его сумке было обнаружено 145 свертков, вероятно, с наркотическими веществами. Патрульные сразу вызвали следственно-оперативную группу по расследованию инцидента. Изъятые свертки направлены на экспертное исследование, которое определит точный состав веществ.

В настоящее время продолжается следствие по выяснению происхождения наркотиков и других обстоятельств происшествия.

Задержание людей с наркотиками в Одесской области

Напомним, преступная группировка продавала наркотики через интернет на территории Украины и Ближнего Востока. Одного из его ключевых участников задержали в Одесской области, когда он пытался уехать за границу.

Также мы писали, что в пункте пропуска "Паланка" молдавские пограничники остановили автомобиль из Украины, которым управлял 29-летний мужчина. В багажнике нашли запрещенные вещи.