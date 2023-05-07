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Меморіал на честь воїнів-артилеристів відкрили в Миколаївській області

7 травня 2023 17:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Меморіал на честь воїнів-артилеристів відкрили в Миколаївській області
Пам’ятний знак полеглим бійцям. Фото: Максим Коровай
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У смт Первомайське заклали меморіал на честь воїнів-артилеристів З8-го дивізіону 63-ї ОМБр. Бійці загинули, коли визволяли селище  від окупантів.

Про це повідомив начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай.

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На граніті меморіалу викарбовано імена артилеристів, які загинули:

  • старший сержант Іван Матляк;
  • старший солдат Василь Нурко;
  • солдат Сергій Гриняківський;
  • солдат Олександр Ременяк;
  • солдат Володимир Житовецький.

Найстаршому із полеглих було 54 роки, наймолодшому — 33.

Ініціатива встановлення меморіалу належить командуванню 63-ї ОМБр. Встановлювали його військовослужбовці 38-го дивізіону.

Зазначимо, Росія мститься Миколаєву та області за відновлення після їхньої тривалої окупації. Вони обстрілюють мирне населення, щоб показати свою потужність.

Нагадаємо, вночі 7 травня ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.

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