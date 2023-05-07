Меморіал на честь воїнів-артилеристів відкрили в Миколаївській області
У смт Первомайське заклали меморіал на честь воїнів-артилеристів З8-го дивізіону 63-ї ОМБр. Бійці загинули, коли визволяли селище від окупантів.
Про це повідомив начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай.
На граніті меморіалу викарбовано імена артилеристів, які загинули:
- старший сержант Іван Матляк;
- старший солдат Василь Нурко;
- солдат Сергій Гриняківський;
- солдат Олександр Ременяк;
- солдат Володимир Житовецький.
Найстаршому із полеглих було 54 роки, наймолодшому — 33.
Ініціатива встановлення меморіалу належить командуванню 63-ї ОМБр. Встановлювали його військовослужбовці 38-го дивізіону.
Зазначимо, Росія мститься Миколаєву та області за відновлення після їхньої тривалої окупації. Вони обстрілюють мирне населення, щоб показати свою потужність.
Нагадаємо, вночі 7 травня ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.