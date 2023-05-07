Меморіал на честь воїнів-артилеристів відкрили в Миколаївській області

Пам’ятний знак полеглим бійцям. Фото: Максим Коровай

У смт Первомайське заклали меморіал на честь воїнів-артилеристів З8-го дивізіону 63-ї ОМБр. Бійці загинули, коли визволяли селище від окупантів.

Про це повідомив начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай.

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На граніті меморіалу викарбовано імена артилеристів, які загинули:

старший сержант Іван Матляк;

старший солдат Василь Нурко;

солдат Сергій Гриняківський;

солдат Олександр Ременяк;

солдат Володимир Житовецький.

Найстаршому із полеглих було 54 роки, наймолодшому — 33.

Ініціатива встановлення меморіалу належить командуванню 63-ї ОМБр. Встановлювали його військовослужбовці 38-го дивізіону.

Зазначимо, Росія мститься Миколаєву та області за відновлення після їхньої тривалої окупації. Вони обстрілюють мирне населення, щоб показати свою потужність.

Нагадаємо, вночі 7 травня ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.