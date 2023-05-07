Мемориал в честь воинов-артиллеристов открыли в Николаевской области

Памятный знак павшим бойцам. Фото: Максим Каравай

В пгт Первомайское заложили мемориал в честь воинов- артиллеристов 38 дивизиона 63-й ОМБр. Бойцы погибли, когда освобождали поселок от оккупантов.

Об этом сообщил начальник Первомайской поселковой военной администрации Максим Каравай.

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На граните мемориала отчеканены имена погибших артиллеристов:

старший сержант Иван Матляк;

старший солдат Василий Нурко;

солдат Сергей Гриняковский;

солдат Александр Ременяк;

солдат Владимир Житовецкий.

Старшему из павших было 54 года, самому младшему — 33.

Инициатива установки мемориала принадлежит командованию 63-й ОМБр. Устанавливали его военнослужащие 38-го дивизиона.

Отметим, Россия мстит Николаеву и области за восстановление после их длительной оккупации. Они обстреливают мирное население, чтобы показать свою мощь.

Напомним, ночью 7 мая враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.