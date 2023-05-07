Мемориал в честь воинов-артиллеристов открыли в Николаевской области
В пгт Первомайское заложили мемориал в честь воинов- артиллеристов 38 дивизиона 63-й ОМБр. Бойцы погибли, когда освобождали поселок от оккупантов.
Об этом сообщил начальник Первомайской поселковой военной администрации Максим Каравай.
На граните мемориала отчеканены имена погибших артиллеристов:
- старший сержант Иван Матляк;
- старший солдат Василий Нурко;
- солдат Сергей Гриняковский;
- солдат Александр Ременяк;
- солдат Владимир Житовецкий.
Старшему из павших было 54 года, самому младшему — 33.
Инициатива установки мемориала принадлежит командованию 63-й ОМБр. Устанавливали его военнослужащие 38-го дивизиона.
Отметим, Россия мстит Николаеву и области за восстановление после их длительной оккупации. Они обстреливают мирное население, чтобы показать свою мощь.
Напомним, ночью 7 мая враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.