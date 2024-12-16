Філімонов йде з політики, коли і чому

Депутат Одеської міськради Олег Філімонов. Фото: Новини.LIVE

Попри війну, в Одесі відчувається передвиборча атмосфера. Втім, колишній кандидат у мери міста від президентської партії і депутат міськради Олег Філімонов брати участь у наступних виборчих перегонах вже не буде.

Про це в інтерв'ю програмі "Мосейчук+" розповів сам Олег Філімонов.

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Вистачило одного разу

Відповідаючи на питання ведучої, актор і депутат підтвердив, що у місті "пахне виборами". Але свою участь у них заперечив.

"Все, цього разу без мене. Мені вистачило", — сказав Олег Філімонов.

Зазначимо, місцеві Telegram-канали напередодні повідомляли, що артист має намір скласти депутатський мандат. Втім, сам Олег Філімонов цього не підтвердив.

Нагадаємо, відомий одеський комік у 2020 році зайняв третє місце на виборах мера міста й був обраний до міськради від партії "Слуга народу". Він очолив депутатську комісію з питань культури, але вона фактично не діяла, адже не мала достатньої кількості членів.

Нагадаємо, в Одесі об'явився новий кандидат у мери. Також ми повідомляли, що з міськради пішла давня соратниця Геннадія Труханова.