Филимонов уходит из политики, когда и почему

Мне хватило — Филимонов уходит из одесской политики
Несмотря на войну, в Одессе чувствуется предвыборная атмосфера. Впрочем, бывший кандидат в мэры города от президентской партии и депутат горсовета Олег Филимонов участвовать в следующей избирательной гонке уже не будет.
Об этом в интервью программе "Мосейчук+" рассказал сам Олег Филимонов.
Хватило одного раза
Отвечая на вопрос ведущей, актер и депутат подтвердил, что в городе "пахнет выборами". Но свое участие в них возразил.
"Все, на этот раз без меня. Мне хватило", — сказал Олег Филимонов.
Отметим, что местные Telegram-каналы накануне сообщали, что артист намерен составить депутатский мандат. Впрочем, сам Олег Филимонов этого не подтвердил.
Напомним, известный одесский комик в 2020 году занял третье место на выборах мэра города и был избран в горсовет от партии "Слуга народа".
Напомним, в Одессе объявился новый кандидат в мэры. Также мы сообщали, что из горсовета ушла давняя соратница Геннадия Труханова.
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