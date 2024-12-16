Филимонов уходит из политики, когда и почему

Депутат Одесского горсовета Олег Филимонов. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, в Одессе чувствуется предвыборная атмосфера. Впрочем, бывший кандидат в мэры города от президентской партии и депутат горсовета Олег Филимонов участвовать в следующей избирательной гонке уже не будет.

Об этом в интервью программе "Мосейчук+" рассказал сам Олег Филимонов.

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Отвечая на вопрос ведущей, актер и депутат подтвердил, что в городе "пахнет выборами". Но свое участие в них возразил.

"Все, на этот раз без меня. Мне хватило", — сказал Олег Филимонов.

Отметим, что местные Telegram-каналы накануне сообщали, что артист намерен составить депутатский мандат. Впрочем, сам Олег Филимонов этого не подтвердил.

Напомним, известный одесский комик в 2020 году занял третье место на выборах мэра города и был избран в горсовет от партии "Слуга народа".

Напомним, в Одессе объявился новый кандидат в мэры. Также мы сообщали, что из горсовета ушла давняя соратница Геннадия Труханова.