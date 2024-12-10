Одесит називає себе кандидатом в мери, що про нього відомо

Бізнесмен Роман Покровський. Фото: Facebook

Вибори в Україні найближчим часом не плануються, але бажаючі взяти в них участь вже з'являються. Зокрема, бізнесмен Роман Покровський обіцяє бути "найкращим мером" і запрошує до своєї команди.

Про це у TikTok заявляє сам підприємець.

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У своїх відеороликах Роман Покровський називає себе "новим мером Одеси" й закликає містян долучатися. Програма у кандидата досить проста: "віддати все нормальним бізнесменам" і "п...ти корупціонерів". Підприємець запевняє, що має чимало прихильників.

"Нас багато в Одесі, які хочуть відбудувати найкраще місто в Україні і в Європі", — говорить він.

Зазначимо, що Роман Покровський декілька разів заявляв, що бюджет Одеси складає 150 млрд грн і на ці гроші "можна збудувати ще одну Одесу". При цьому, насправді бюджет міста на 2025 рік майже у п'ятнадцять разів менший і становить лише 12 млрд грн.

Що відомо про кандидата

Роман Покровський народився у Дніпрі й є власником готельного бізнесу у Коблево. Останнім часом живе в Одесі. Відомим він став влітку минулого року, коли заявив, що буцімто розіграє апартаменти за донати українським військовим.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE розпитували голову Одеської обласної організації "Комітету виборців України" Анатолія Бойка про те, за яких умов може відбутися всенародне голосування. Також про перспективи виборів розповідав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.