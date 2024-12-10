Одессит называет себя кандидатом в мэры, что о нем известно

Бизнесмен Роман Покровский. Фото: Facebook

Выборы в Украине в ближайшее время не планируются, но желающие принять участие в них уже появляются. В частности, бизнесмен Роман Покровский обещает быть "самым лучшим мэром" и приглашает в свою команду.

Об этом в TikTok заявляет сам предприниматель.

Читайте также:

Мэр по соцсетям

В своих видеороликах Роман Покровский называет себя "новым мэром Одессы" и призывает горожан приобщаться. Программа у кандидата достаточно проста: "отдать все нормальным бизнесменам" и "п...ть коррупционеров". Предприниматель уверяет, что имеет немало поклонников.

"Нас много в Одессе, которые хотят отстроить самый лучший город в Украине и в Европе", — говорит он.

Отметим, что Роман Покровский несколько раз заявлял, что бюджет Одессы составляет 150 млрд. грн. и на эти деньги "можно построить еще одну Одессу". При этом на самом деле бюджет города на 2025 год почти в пятнадцать раз меньше и составляет всего 12 млрд грн.

Что известно о кандидате

Роман Покровский родился в Днепре и является владельцем гостиничного бизнеса в Коблево. В последнее время живет в Одессе. Известным он стал летом прошлого года, когда заявил, что якобы разыграет апартаменты за донаты украинским военным.

Напомним, журналисты Новини.LIVE расспрашивали главу Одесской областной организации "Комитета избирателей Украины" Анатолия Бойко о том, при каких условиях может состояться всенародное голосование. Также о перспективах выборов рассказывал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.