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Мер Одеси змінив голову однієї із райадміністрацій — що відомо

16 березня 2025 09:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Нове призначення в Одесі — хто очолив Київську райадміністрацію
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі відбулося несподіване кадрове призначення. Мер Геннадій Труханов призначив нову очільницю Київської районної адміністрації. Нею стала депутатка міської ради Марина Лозовенко.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні опублікованому на сайті Одеської міської ради.

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Розпорядження про призначення Марини Лозовенко на посаду очільниці Київської районної адміністрації Одеської міської ради. Фото: скриншот

В Одесі замінили голову райадміністрації

Зазначимо, що Марина Лозовенко раніше обіймала посаду першого заступника голови цієї ж адміністрації. Нова очільниця Київської райадміністрації є членкинею фракції "Довіряй ділам" та працювала в комісії з питань міського планування та архітектури. У 2021 році вона фігурувала в розслідуванні НАБУ щодо розкрадання 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Мер Одеси змінив голову однієї із райадміністрацій — що відомо - фото 2
Марина Лозовенко. Фото: ОМР

Попереднього керівника, Володимира Сушкова, звільнили через завершення терміну перебування на службі. Його кар’єра супроводжувалася численними скандалами, зокрема відстороненнями та поновленнями. Найгучніша історія пов’язана з трагедією в таборі "Вікторія" у 2017 році, коли внаслідок пожежі загинули троє дітей. Також у 2013 році його підозрювали в отриманні хабаря, але довести провину не змогли.

Нагадаємо, в Одесі оголосили тендер на капітальний ремонт укриття в одній із гімназій у центрі міста. Також ми писали, що на підстанції швидкої допомоги відкрили меморіальну дошку фельдшеру Сергію Ротару, який загинув, рятуючи людей після ракетного удару. 

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