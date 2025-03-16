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Мэр Одессы сменил главу одной из райадминистраций — что известно

16 марта 2025 09:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Новое назначение в Одессе — кто возглавил Киевскую райадминистрацию
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: ОГС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе произошло неожиданное кадровое назначение. Мэр Геннадий Труханов назначил новую руководительницу Киевской районной администрации. Ею стала депутат городского совета Марина Лозовенко.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении опубликованном на сайте Одесского городского совета.

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Распоряжение о назначении Марины Лозовенко на должность главы Киевской районной администрации Одесского городского совета. Фото: скриншот

В Одессе заменили главу райадминистрации

Отметим, что Марина Лозовенко ранее занимала должность первого заместителя главы этой же администрации. Новая руководительница Киевской райадминистрации является членом фракции "Доверяй делам" и работала в комиссии по вопросам городского планирования и архитектуры. В 2021 году она фигурировала в расследовании НАБУ о хищении 26,8 млн грн во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

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Марина Лозовенко. Фото: ОГС

Предыдущего руководителя, Владимира Сушкова, уволили из-за завершения срока пребывания на службе. Его карьера сопровождалась многочисленными скандалами, в том числе отстранениями и возобновлениями. Самая громкая история связана с трагедией в лагере "Виктория" в 2017 году, когда в результате пожара погибли трое детей. Также в 2013 году его подозревали в получении взятки, но доказать вину не смогли.

Напомним, в Одессе объявили тендер на капитальный ремонт укрытия в одной из гимназий в центре города. Также мы писали, что на подстанции скорой помощи открыли мемориальную доску фельдшеру Сергею Ротару, который погиб, спасая людей после ракетного удара.

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