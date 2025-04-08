Підприємці Одеси зможуть отримати гроші - яким чином

Кафе в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Суб'єкти малого та середнього бізнесу Одеси зможуть отримати фінансову підтримку з бюджету міста. Для реалізації заходу на 2025 рік виділили 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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На що виділятимуть кошти

Кошти з міського бюджету зможуть виділити для суб’єктів малого і середнього підприємництва на:

поворотну фінансову допомогу суб’єктам для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проєктів у місті Одесі;

часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками на реалізацію бізнес-планів та проєктів.

Для новостворених суб’єктів малого підприємництва кошти зможуть виділити лише на поворотну фінансову допомогу для реалізації бізнес-планів та проєктів в Одесі.

Умови виділення коштів

Отримати гроші зможуть лише підприємці, які не мають заборгованності та не перебувають на стадії ліквідації бізнесу. Також бажаючі мають вкласти у справу не менше 50% власних коштів. Крім того, не мають права на допомогу наступні категорії:

виробники тютюнових виробів,

реалізатори зброї,

виробники алкогольних напоїв,

підприємці, що займаються обміном валют,

підприємці, які займаються здають в оренду нерухомість.

Умови виділення. Фото: Одеська міська рада

Куди і коли можна подати заявки

Заявки на участь у конкурсі з відповідними документами приймаються Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради. Подати їх підприємці зможуть з 07 квітня по 16 червня 2025 року за адресою: вул. Італійська, буд. 6, 2 поверх, каб. 10 (11).

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