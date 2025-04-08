Предприниматели Одессы смогут получить деньги — каким образом

Кафе в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Субъекты малого и среднего бизнеса Одессы смогут получить финансовую поддержку из бюджета города. Для реализации мероприятия на 2025 год выделили 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Реклама

Читайте также:

На что будут выделять средства

Средства из городского бюджета смогут выделить для субъектов малого и среднего предпринимательства на:

возвратную финансовую помощь субъектам для реализации бизнес-планов, инвестиционных, инновационных проектов в городе Одессе;

частичную компенсацию процентных ставок по кредитам, предоставляемым банками на реализацию бизнес-планов и проектов.

Для вновь созданных субъектов малого предпринимательства средства смогут выделить только на возвратную финансовую помощь для реализации бизнес-планов и проектов.

Условия выделения средств

Получить деньги смогут только предприниматели, которые не имеют задолженности и не находятся на стадии ликвидации бизнеса. Также желающие должны вложить в дело не менее 50% собственных средств. Кроме того, не имеют права на помощь следующие категории:

производители табачных изделий,

реализаторы оружия,

производители алкогольных напитков,

предприниматели, занимающиеся обменом валют,

предприниматели, которые занимаются сдачей в аренду недвижимость.

Условия выделения. Фото: Одесский городской совет

Куда и когда можно подать заявки

Заявки на участие в конкурсе с соответствующими документами принимаются Департаментом экономического развития Одесского городского совета. Подать их предприниматели смогут с 07 апреля по 16 июня 2025 года по адресу: ул. Итальянская, д. 6, 2 этаж, каб. 10 (11).

Напомним, недавно мы писали о том, какая должна быть зарплата у мэра города. А также о декларации главы Пересипского района.