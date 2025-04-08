Предприниматели Одессы смогут получить деньги — каким образом

Мэрия выделяет деньги одесситам на открытие бизнеса — детали
Субъекты малого и среднего бизнеса Одессы смогут получить финансовую поддержку из бюджета города. Для реализации мероприятия на 2025 год выделили 2 миллиона гривен.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
На что будут выделять средства
Средства из городского бюджета смогут выделить для субъектов малого и среднего предпринимательства на:
- возвратную финансовую помощь субъектам для реализации бизнес-планов, инвестиционных, инновационных проектов в городе Одессе;
- частичную компенсацию процентных ставок по кредитам, предоставляемым банками на реализацию бизнес-планов и проектов.
Для вновь созданных субъектов малого предпринимательства средства смогут выделить только на возвратную финансовую помощь для реализации бизнес-планов и проектов.
Условия выделения средств
Получить деньги смогут только предприниматели, которые не имеют задолженности и не находятся на стадии ликвидации бизнеса. Также желающие должны вложить в дело не менее 50% собственных средств. Кроме того, не имеют права на помощь следующие категории:
- производители табачных изделий,
- реализаторы оружия,
- производители алкогольных напитков,
- предприниматели, занимающиеся обменом валют,
- предприниматели, которые занимаются сдачей в аренду недвижимость.
Куда и когда можно подать заявки
Заявки на участие в конкурсе с соответствующими документами принимаются Департаментом экономического развития Одесского городского совета. Подать их предприниматели смогут с 07 апреля по 16 июня 2025 года по адресу: ул. Итальянская, д. 6, 2 этаж, каб. 10 (11).
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