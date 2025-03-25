Мешканець Одещини через суд скасував штраф за ухилення

Молоток судді. Фото ілюстративне: rawpixel.com

Мешканець Одещини мав відстрочку від мобілізації через те, що він є багатодітним батьком. Проте на нього все одно наклали штраф та заблокували банківський рахунок, через що він подав позов до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

В березні 2025 року мешканець Балти на Одещині виявив, що його рахунок в банку було заблоковано, у зв`язку з чим він звернувся за правовою допомогою до адвоката. З відповіді на запит до правоохоронців він дізнався, що його було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст.210-1 КУпАП (ухилення від мобілізації). Крім того, на нього накладено штраф в розмірі 17 000 грн. за те, що він не уточнив у встановлений законом строк персональних даних. Проте чоловік менше ніж рік тому у супроводі поліцейського приходив до відділка ТЦК із довідкою про те, що він є багатодітним батьком. Чоловік на свій захист заявив про це на суді.

Що вирішив суд

Позов мешканця Балти повністю задовільнили та скасували постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. Він має сплатити лише судовий збір у розмірі 484,48 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який намагався продати автомат. А також про службовця, який вкрав автомобіль напідпитку.