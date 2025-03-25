Житель Одесской области через суд отменил штраф за уклонение

Молоток судьи. Фото иллюстративное: rawpixel.com

У жителя Одесской области была отсрочка от мобилизации из-за того, что он является многодетным отцом. Однако на него все равно наложили штраф и заблокировали банковский счет, из-за чего он подал иск в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

В марте 2025 года житель Балты Одесской области обнаружил, что его счет в банке был заблокирован, в связи с чем он обратился за правовой помощью к адвокату. Из ответа на запрос в правоохранительные органы он узнал, что он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.210-1 КУоАП (уклонение от мобилизации). Кроме того, на него наложен штраф в размере 17 000 грн. за то, что он не уточнил в установленный законом срок персональные данные. Однако мужчина меньше года назад в сопровождении полицейского приходил в отделение ТЦК со справкой о том, что он является многодетным отцом. Мужчина в свою защиту заявил об этом на суде.

Что решил суд

Иск жителя Балты полностью удовлетворили и отменили постановление о привлечении его к административной ответственности. Он должен оплатить только судебный сбор в размере 484,48 грн.

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