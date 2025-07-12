Мешканець Одещини двічі проігнорував повістку від ТЦК - який штраф

Молоток судді. Фото ілюстативне: Укрінформ

Чоловік призовного віку двічі проігнорував повістку від ТЦК на проходження медичної комісії. Через це ДБР відкрило справу, яку розглядали у Роздільнянському райсуді на Одещині.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Нова, що на Миколаївщині вже був притягнутим до відповідальності та отримував штраф 1700 гривень за ухилення від мобілізації. Після цього чоловік знову отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії, яку теж проігнорував. За це на нього відкрили ще одну кримінальну справу.

Що вирішив суд

Фігуранта знову визнали винним за ч.1 ст. 337 КК України (ухилення від мобілізації). Він має сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив чоловіка, викрав його авто та потрапив на ньому у ДТП. А також про службовця ЗСУ, який ходив Одесою із психотропами.