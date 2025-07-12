Житель Одесской области дважды проигнорировал повестку от ТЦК - какой штраф

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Укринформ

Мужчина призывного возраста дважды проигнорировал повестку от ТЦК на прохождение медицинской комиссии. Из-за этого ГБР открыло дело, которое рассматривали в Раздельнянском райсуде Одесской области.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Новая, что на Николаевщине уже был привлечен к ответственности и получал штраф 1700 гривен за уклонение от мобилизации. После этого мужчина снова получил повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, которую тоже проигнорировал. За это на него открыли еще одно уголовное дело.

Что решил суд

Фигуранта снова признали виновным по ч.1 ст. 337 УК Украины (уклонение от мобилизации). Он должен уплатить штраф в размере 8 500 гривен.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП. А также о служащем ВСУ, который ходил по Одессе с психотропами.