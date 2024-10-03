В Одесі винесли вирок чоловікові, який не став на військовий облік

Люди у черзі до ТЦК. Фото: Чернівецька ОВА

Чоловік отримав повістку, але вирішив не йти до ТЦК. Навіть після двох попереджень від поліції, на облік він так і не став. Втім, на суді повністю визнав свою провину.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського районного суду.

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Що сталося

Мешканець села Калинівка отримав повістку до ТЦК для постановки на військовий облік. Але у вказаний час не з'явився. Після цього його двічі затримувала поліція. У приміщенні чергової частини чоловікові знову вручили повістку під відеофіксацію і в присутності понятих. Однак військовозобов'язаний знову проігнорував виклик.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військового обліку. Тепер він змушений буде сплатити 5,1 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, одеський адвокат пояснив, хто може уникнути штрафу за неоновлені військово-облікові дані.

Також в Одесі до ТЦК забрали працівника критично важливого підприємства.