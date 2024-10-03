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Житель Одесчины трижды отказался становиться на военный учет — что решил суд

3 октября 2024 22:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе вынесли приговор мужчине, не ставшему на военный учет
Люди в очереди в ТЦК. Фото: Черновицкая ОВА
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина получил повестку, но решил не идти в ТЦК. Даже после двух предупреждений от полиции на учет он так и не стал. Впрочем, на суде полностью признал свою вину.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда.

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Что произошло

Житель села Калиновка получил повестку в ТЦК для постановки на военный учет. Но в указанное время не явился. После этого его дважды задерживала полиция. В помещении дежурной части мужчине снова вручили повестку под видеофиксацию и в присутствии понятых. Однако военнообязанный опять проигнорировал вызов.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от военного учета. Теперь он вынужден будет заплатить 5,1 тыс. грн штрафа.

Напомним, одесский адвокат объяснил, кто может избежать штрафа за необновленные военно-учетные данные.

Также в Одессе в ТЦК забрали работника критически важного предприятия.

Одесса военный учет Новости Одессы ТЦК и СП судебные решения

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