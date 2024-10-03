В Одессе вынесли приговор мужчине, не ставшему на военный учет

Житель Одесчины трижды отказался становиться на военный учет — что решил суд
Мужчина получил повестку, но решил не идти в ТЦК. Даже после двух предупреждений от полиции на учет он так и не стал. Впрочем, на суде полностью признал свою вину.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда.
Что произошло
Житель села Калиновка получил повестку в ТЦК для постановки на военный учет. Но в указанное время не явился. После этого его дважды задерживала полиция. В помещении дежурной части мужчине снова вручили повестку под видеофиксацию и в присутствии понятых. Однако военнообязанный опять проигнорировал вызов.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от военного учета. Теперь он вынужден будет заплатить 5,1 тыс. грн штрафа.
Напомним, одесский адвокат объяснил, кто может избежать штрафа за необновленные военно-учетные данные.
Также в Одессе в ТЦК забрали работника критически важного предприятия.
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