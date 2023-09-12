Як одесити рекомендують боротися з корупцією

Одесити прогулюються в міському парку. Фото: Новини.LIVE

Третій тиждень поспіль одесити із плакатами в руках виходять на мітинг під стіни міської ради, вимагаючи скасувати мільйонні тендери на некритичні витрати. Обурює людей й те, що з початку війни статки деяких посадовців та чиновників ростуть у геометричній прогресії, при цьому звичайні громадяни змушені по копійці збирати на допомогу українській армії, яка вже понад 1,5 року веде боротьбу з агресором.

За останній рік Одеса чи не найбільше потрапляла до гучних скандалів, пов’язаних із корупцією. Чимало випадків було виявлено в Одеській обласній військовій адміністрації та в міській раді. Декотрі чиновники навіть через суд намагаються поновитися на посаді та знову, як кажуть у народі, "примкнути до годівнички".

Читайте також:

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів: яке покарання повинні нести корупціонери за спричинену шкоду державі.

Відрізати руки та вуха

Одеситка Марина Анатоліївна, зважаючи на свій поважний вік, неодноразово ставала свідком корупційних дій з боку чиновників. Каже, що це настільки вкорінена система, що подолати та зруйнувати її можна лише непопулярними методами.

Одеситка Марина Анатоліївна. Фото: Новини.LIVE

"Як крали, так і будуть красти. Мені здається, що подолати цю систему неможливо. Боротьба весь час йде, президент теж намагається подолати корупцію, а результату так і немає. В яку сферу не подивишся — скрізь хабарі. І, здавалося б, ось військові, але й тут примудряються відмивати шалені гроші. Треба корупціонерів карати так само, як і в Китаї — відрубати їм руки або вуха. Мені 80 років і ситуація взагалі не змінюється. Раніше теж були хабарі та корупціонери, але робили це все якось тихенько, а зараз крадуть й навіть не приховують цього", — поділилася своїми думками одеситка Марина Анатоліївна.

Нездоланна корупція

Олена вже майже 9 років живе в Одесі. Після повномасштабного вторгнення вона змушена була залишити рідну Донецьку область та шукати іншого прихистку. Жінка зневірена настільки, що не вірить у те, що в Україні можна подолати корупцію. Каже, що вже не один рік на державному рівні йде боротьба із недбалими чиновниками, які беруть хабарі або ж гірше "відмивають" бюджетні гроші через підставні фірми, а кількість тих, хто продовжує збагачуватися коштом казни лише збільшується.

Олена разом з онукою. Фото: Новини.LIVE

"Я приїхала до Одеси 9 років року з Донбасу, в мене там залишилося все! І сьогодні моя родина змушена перебиватися з однієї квартири на іншу. Купити собі помешкання тут ми не можемо, бо зарплата мізерна. При цьому читаємо, що військкоми декотрі вілли в Іспанії собі придбали. Ось постає питання: звідки у нього такі гроші, коли він сидить на зарплаті посадовця? Чому стільки років людина збагачувалася коштом хабарів, а покарання так і не понесла? Я не знаю, як подолати ту корупцію і що для цього треба зробити. Мені здається, що в нашій країні подолати корупцію неможливо, вона настільки глибоко живе у свідомості людей", — розказала Олена.

Позбавлення громадянства

Одеситка Ольга вважає, що корупціонерів, які обкрадають країну, варто позбавляти громадянства. Крім того, треба групуватися з людьми, які мають схожі пріоритети та інтереси для того, щоб їх відстоювати та впливати на локальну політику прозорими й чесними методами.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, що корупціонерів треба виганяти з нашої країни. Мені здається, що у період війни корупція у нас ще більше виросла і з цим треба якось боротися. Те, що люди зараз збираються поруч із головними площами у своїх містах та протестують проти нераціональних витрат бюджету, допоможе в боротьбі з корупцією. Вважаю, що її може подолати лише народ. Ось зараз наші хлопці воюють: за що вони воюють? За те, щоб процвітала корупція? За те, щоб ми вигравали якість сумнівні тендери? Лише народ, виходячи на мітинги, може подолати корупцію", — зазначає одеситка Ольга.

Конфіскація майна

Одеситка Вероніка переконана, що насамперед у корупціонерів та їхніх родичів необхідно конфісковувати майно. Адже часто вони, відмиваючи гроші, вкладають їх у нерухоме та рухоме майно, яке надалі оформлюють не на себе, а на членів родини.

Одеситка Вероніка. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що українських корупціонерів потрібно жорстко карати: відбирати майно, позбавляти свободи та ввести щодо них всі можливі обмеження. Корупція — це жах та біда для нашої країни. У нас війна, а хтось в цей час ніяк не може "наїстися" та жадібно тягне гроші із державного бюджету. Зеленський у нас один, він не може все контролювати, тут потрібна така потужна команда, яка б допомогла його подолати цю систему, яка десятиліттями вкорінювалася", — зазначає одеситка Вероніка.

Підтримує її в цьому й одеситка Людмила Петрівна. Жінка переконана, що в умовах війни покарання має бути найжорсткіше, а корупціонерів необхідно відправляти на передову, аби там захищали країну.

Одеситки про корупцію в країні. Фото: Новини.LIVE

"Наших корупціонерів треба жорстко карати й конфісковувати все, що вони накрали. Якщо завдали великої шкоди державі, тоді й покарання має бути відповідне, а якщо не дуже багато, тоді більш помірне. А краще їх відправити на передову, хай копають окопи. Думаю, що у нас в країні дуже важко подолати корупцію, але дуже треба", — розповідає Людмила Петрівна.

Як бачимо, думки одеситів різняться. Втім, кожен із опитаних переконаний, що боротьба має тривати. Але методи варто застосувати суворіші, щоб назавжди відбити бажання можновладців обкрадати країну та збагачуватися чужим коштом.