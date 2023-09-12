Как одесситы рекомендуют бороться с коррупцией

Одесситы гуляют в городском парке. Фото: Новини.LIVE

Третью неделю подряд одесситы с плакатами в руках выходят на митинг возле стен городского совета, требуя отменить миллионные тендеры на некритические расходы. Возмущает людей и то, что с начала войны состояние некоторых чиновников растет в геометрической прогрессии, при этом обычные граждане вынуждены по копейке собирать на помощь украинской армии, которая уже более 1,5 года ведет борьбу с агрессором.

За последний год Одесса больше всего попадала в громкие скандалы, связанные с коррупцией. Немало случаев было обнаружено в Одесской областной военной администрации и в городском совете. Некоторые чиновники даже через суд пытаются восстановиться в должности и снова, как говорят в народе, "примкнуть к кормушке".

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Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов: какое наказание должны нести коррупционеры за причиненный вред государству.

Отрезать руки и уши

Одесситка Марина Анатольевна, учитывая свой почтенный возраст, неоднократно становилась свидетелем коррупционных действий со стороны чиновников. Говорит, что это настолько укоренившаяся система, что преодолеть и разрушить ее можно только не популярными методами.

Одесситка Марина Анатольевна. Фото: Новини.LIVE

"Как воровали, так и будут воровать. Мне кажется, что преодолеть эту систему невозможную. Борьба все время идет, президент тоже пытается преодолеть коррупцию, а результата так и нет. В какую сферу не посмотришь — везде взятки. И, казалось бы, вот военные, но и здесь умудряются отмывать сумасшедшие деньги. Надо коррупционеров наказывать так же, как и в Китае — отрубить им руки или уши. Мне 80 лет и ситуация вообще не меняется. Раньше тоже были взятки и коррупционеры, но делалось это как-то тихонько, а сейчас воруют и даже не скрывают этого", — поделилась своими мыслями одесситка Марина Анатольевна.

Непреодолимая коррупция

Елена уже около 9 лет живет в Одессе. После полномасштабного вторжения она вынуждена была покинуть родную Донецкую область и искать другое убежище. Женщина отчаялась настолько, что не верит в то, что в Украине можно преодолеть коррупцию. Говорит, что уже не один год на государственном уровне идет борьба с нерадивыми чиновниками, которые берут взятки или же хуже "отмывают" бюджетные деньги через подставные фирмы, а количество тех, кто продолжает обогащаться на средства казны, только увеличивается.

Елена вместе с внучкой. Фото: Новини.LIVE

"Я приехала в Одессу 9 лет тому из Донбасса, у меня там осталось все! И сегодня моя семья вынуждена перебиваться с одной квартиры на другую. Купить себе квартиру здесь мы не можем, потому что зарплата мизерная. При этом читаем, что некоторые военные виллы в Испании себе приобрели. Вот возникает вопрос: откуда у него такие деньги, когда он сидит на зарплате чиновника? Почему столько лет человек обогащался за счет взяток, а наказания так и не понес? Я не знаю, как преодолеть эту коррупцию и что для этого нужно сделать. Мне кажется, что в нашей стране преодолеть коррупцию невозможно, она настолько глубоко живет в сознании людей", — рассказала Елена.

Лишение гражданства

Одесситка Ольга считает, что коррупционеров, обворовывающих страну, следует лишать гражданства. Кроме того, нужно группироваться с людьми, которые имеют схожие приоритеты и интересы, чтобы их отстаивать и влиять на локальную политику прозрачными и честными методами.

Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, что коррупционеров нужно выгонять из нашей страны. Мне кажется, что в период войны коррупция у нас еще больше выросла и с этим надо как-то бороться. То, что люди сейчас собираются рядом с главными площадями в своих городах и протестуют против нерациональных расходов бюджета, поможет в борьбе с коррупцией. Считаю, что ее может преодолеть только народ. Вот сейчас наши ребята воюют: за что они воюют? За то, чтобы процветала коррупция? За то, чтобы проводились сомнительные тендеры?" — отмечает одесситка Ольга.

Конфискация имущества

Одесситка Вероника убеждена, что в первую очередь у коррупционеров и их родственников необходимо конфисковывать имущество. Ведь часто они, отмывая деньги, вкладывают их в недвижимое и движимое имущество, которое в последствии оформляют не на себя, а на членов семьи.

Одесситка Вероника. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что украинских коррупционеров нужно жестко наказывать: отбирать имущество, лишать свободы и ввести в их отношении все возможные ограничения. Коррупция — это ужас и беда для нашей страны. У нас война, а кто-то в это время никак не может "наесться" и жадно тянет деньги из государственного бюджета. Зеленский у нас один, он не может все контролировать, здесь нужна такая мощная команда, которая помогла бы его преодолеть эту систему, которая десятилетиями укоренялась", — отмечает одесситка Вероника.

Поддерживает ее в этом и одесситка Людмила Петровна. Женщина убеждена, что в условиях войны наказание должно быть жесточайшим, а коррупционеров необходимо отправлять на передовую, чтобы там защищали страну.

Одесситки о коррупции в стране. Фото: Новини.LIVE

"Наших коррупционеров нужно жестко наказывать и конфисковать все, что они наворовали. Если нанесли большой вред государству, тогда и наказание должно быть соответствующее, а если не очень много, тогда более умеренное. А лучше их отправить на передовую, пусть копают окопы. Думаю, что у нас в стране очень тяжело преодолеть коррупцию, но очень нужно", — рассказывает Людмила Петровна.

Как видим, мнения одесситов разнятся. Впрочем, каждый из опрошенных убежден, что борьба должна продолжаться. Но методы следует применить более строгие, чтобы навсегда отбить желание чиновников обворовывать страну и обогащаться за чужие средства.