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Метою окупантів залишається критична інфраструктура — Гуменюк про сьогоднішню атаку по Одещині

9 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Метою окупантів залишається критична інфраструктура — Гуменюк про сьогоднішню атаку по Одещині
Наслідки атаки по енергооб'єктах. Архівне фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог надалі намагається якомога більшої шкоди завдати саме українській економіці. Так, він надалі націлює свої атаки по Одещині на важливі об'єкти критичної інфраструктури регіону. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Сьогодні ворог знов атакував Одещину ударними БпЛА. Метою можливого ураження був енергооб'єкт, адже росіяни намагаються завдати якомога більшої шкоди економіці України.

"Ворог продовжує тиснути на інфраструктуру, яка максимально підтримує економіку України. На жаль, уламками збитого дрону на Одещини пошкоджено приватний будинок і пошкоджено лінію електромереж. На щастя, люди не постраждали і влучань не допущено", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Ротації окупаційних військ в Криму

Останнім часом партизани фіксують перекидання живої сили росіян в Джанкой. Окрім того, за словами Наталі Гуменюк, вони досить часто переміщують підрозділи та проводять навчання в різних точках.

"Вони переміщують їх з різних точок на інші, адже розуміють, що нам добре відома географія пів острова та його мілітаристичні особливості — тобто розташування сил та засобів ворога", — сказала вона.

Військова додала, що поки що окупанти не підтягують резерви з Криму на материкову частину. Проте Крим залишається стратегічно важливим місцем для росіян, адже саме з півострову вони планують живити ті сили, які застосовуватимуть під час бойових зіткнень на лінії фронту.

Нагадаємо, що у бухті Севастополя не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі вони були перебазовані подалі від берегів Криму, проте ще минулого тижня там був малогабаритний ракетний корабель "Циклон".

Також ми писали, що станом на сьогодні, 9 квітня, ворог продовжує тримати ракетоносії у пунктах базування у Чорному та Азовському морях. Проте у Середземному чергують кораблі зі спорядженими ракетами, тож загроза ракетного обстрілу залишається постійно.

Одеса
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Новини Одеси
Наталія Гуменюк
дрон Шахід-136
атака

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