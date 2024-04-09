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Целью оккупантов остается критическая инфраструктура — Гуменюк о сегодняшней атаке по Одесчине

9 апреля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Целью оккупантов остается критическая инфраструктура — Гуменюк о сегодняшней атаке по Одесчине
Последствия атаки по энергообъектам. Архивное фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг в дальнейшем пытается как можно больше вреда нанести именно украинской экономике.Так, он и далее нацеливает свои атаки по Одесчине на важные объекты критической инфраструктуры региона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Сегодня враг снова атаковал Одесщину ударными БпЛА. Целью возможного поражения был энергообъект, ведь россияне пытаются нанести как можно больший ущерб экономике Украины.

"Враг продолжает давить на инфраструктуру, которая максимально поддерживает экономику Украины. К сожалению, обломками сбитого дрона в Одесской области поврежден частный дом и повреждена линия электросетей. К счастью, люди не пострадали и попаданий не допущены" , — прокомментировала Наталья Гуменюк.

Ротации оккупационных войск в Крыму

В последнее время партизаны фиксируют опрокидывание живой силы россиян в Джанкой. Кроме того, по словам Натальи Гуменюк, они довольно часто перемещают подразделения и проводят обучение в разных точках.

"Они перемещают их с разных точек на другие, ведь понимают, что нам хорошо известна география полуострова и его милитаристические особенности - то есть расположение сил и средств врага" , — сказала она.

Военная добавила, что пока оккупанты не подтягивают резервы из Крыма на материковую часть. Тем не менее, Крым остается стратегически важным местом для росиян, ведь именно с полуострова они планируют питать те силы, которые будут применять во время боевых столкновений на линии фронта.

Напомним, что в бухте Севастополя не наблюдается ни один вражеский корабль. Все они были перебазированы подальше от берегов Крыма, однако на прошлой неделе там был малогабаритный ракетный корабль "Циклон".

Также мы писали, что на сегодня, 9 апреля, враг продолжает держать ракетоносители в пунктах базирования в Черном и Азовском морях. Однако в Средиземном дежурят корабли со снаряженными ракетами, поэтому угроза ракетных обстрелов остается постоянно.

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Наталия Гуменюк
дрон Шахид-136
атака

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