Реакція МЗС Китаю на вибух в Одесі

Будівля МЗС Китаю. Фото: Одеська ОВА

У Китаї підтвердили, що під час російської атаки на центр Одеси постраждало їхнє консульство. Проте у МЗС країни зазначають, що з їхніх співробітників ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Китаю.

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У повідомленні йдеться, що їм відомо про пошкодження будівлі та країна обіцяє забезпечити безпеку своїх представництв в Україні.

"Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв’язок із зацікавленими сторонами. Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні", — зазначають у МЗС.

Реакція РФ

Своєю чергою МЗС Росії заявили, що Москва "надала необхідні роз’яснення" китайській стороні на тлі повідомлень про збитки, які зазнало генконсульство Китаю в Одесі.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 20 липня пошкоджень зазнала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки. Біля генконсульства КНР в Одесі стався вибух. Вибухова хвиля відкинула частини поверхні стіни та шибки.

Додамо, після чергового обстрілу ракетами та дронами Одеси та області прокуратура розпочала досудове розслідування з метою встановлення відповідальних за ці злочини згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Згідно з даними слідства, ворожі сили вночі 20 липня знову атакували, використовуючи ракети "Калібр" та дрони Shahed.