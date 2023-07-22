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Мы заботимся о безопасности своих граждан: реакция МИД Китая на взрыв в Одессе

22 июля 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Реакция МИД Китая на взрыв в Одессе
Здание МИД Китая. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Китае подтвердили, что во время российской атаки на центр Одессы пострадало их консульство. Однако в МИДе страны отмечают, что из их сотрудников никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая.

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В сообщении говорится, что им известно о повреждении здания и страна обещает обеспечить безопасность своих представительств в Украине.

"Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", — отмечают в МИД.

Реакция РФ

В свою очередь МИД России заявили, что Москва "предоставила необходимые разъяснения" китайской стороне на фоне сообщений об убытках, понесенных генконсульством Китая в Одессе.

Напомним, в результате ночных обстрелов 20 июля повреждения получило здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Возле генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв. Взрывная волна отбросила части поверхности стены и оконного стекла.

После очередного обстрела ракетами и дронами Одессы и области прокуратура начала досудебное расследование с целью установления ответственных за эти преступления согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Согласно данным следствия, вражеские силы ночью 20 июля снова атаковали, используя ракеты "Калибр" и дроны Shahed.

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