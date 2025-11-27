Відновлення історії південних і східних міст України

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українські історики вимагають визнати, що південні та східні міста не були засновані Росією. Вони наголошують на козацькій та докатериненській історії регіону. Тривала російська інтерпретація спотворювала факти та замовчувала місцеву цивілізацію. Зараз в Україні почався процес очищення історії від чужих наративів.

Про це повідомляє Media Centre Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Справжнє заснування

Дискусія про походження міст півдня та сходу триває століттями. Російська імперія відводила собі роль "цивілізатора" й подавала території як пусті, а розвиток регіону починався лише з її приходу. Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, зазначив, що цілий пласт історії, пов’язаний з козацькою добою та ранньомодерними часами, був фактично викреслений із наративу.

"На прикладі Одеси йде процес відновлення нашої історії та очищення від російських наративів", – додав він.

Українські науковці закликають визнавати справжні історичні факти та вивчати регіональні традиції, щоб відновити історичну справедливість.

Нагадаємо, ми повідомляли, що активісти вимагають знести пам'ятник в Одесі. Також ми писали, що низка об'єктів на Одещині більше не під охороною.