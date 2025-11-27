Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Міф про російську основу Одеси — історики розкривають правду

Міф про російську основу Одеси — історики розкривають правду

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 18:07
Відновлення історії південних і східних міст України
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українські історики вимагають визнати, що південні та східні міста не були засновані Росією. Вони наголошують на козацькій та докатериненській історії регіону. Тривала російська інтерпретація спотворювала факти та замовчувала місцеву цивілізацію. Зараз в Україні почався процес очищення історії від чужих наративів.

Про це повідомляє Media Centre Ukraine.

Реклама
Читайте також:

Справжнє заснування

Дискусія про походження міст півдня та сходу триває століттями. Російська імперія відводила собі роль "цивілізатора" й подавала території як пусті, а розвиток регіону починався лише з її приходу. Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, зазначив, що цілий пласт історії, пов’язаний з козацькою добою та ранньомодерними часами, був фактично викреслений із наративу.

"На прикладі Одеси йде процес відновлення нашої історії та очищення від російських наративів", – додав він.

Українські науковці закликають визнавати справжні історичні факти та вивчати регіональні традиції, щоб відновити історичну справедливість. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що активісти вимагають знести пам'ятник в Одесі. Також ми писали, що низка об'єктів на Одещині більше не під охороною.

Одеса історія Одеська область декомунізація Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації