Миф о российской основе Одессы — историки раскрывают правду
Украинские историки требуют признать, что южные и восточные города не были основаны Россией. Они подчеркивают казацкую и докатериненскую историю региона. Длительная российская интерпретация искажала факты и замалчивала местную цивилизацию. Сейчас в Украине начался процесс очистки истории от чужих нарративов.
Об этом сообщает Media Centre Ukraine.
Настоящее основание
Дискуссия о происхождении городов юга и востока продолжается веками. Российская империя отводила себе роль "цивилизатора" и подавала территории как пустые, а развитие региона начиналось только с ее прихода. Владимир Телищак, заместитель председателя Украинского института национальной памяти, отметил, что целый пласт истории, связанный с казацкой эпохой и раннемодерными временами, был фактически вычеркнут из нарратива.
"На примере Одессы идет процесс восстановления нашей истории и очистки от российских нарративов",— добавил он.
Украинские ученые призывают признавать настоящие исторические факты и изучать региональные традиции, чтобы восстановить историческую справедливость.
Напомним, мы сообщали, что активисты требуют снести памятник в Одессе. Также мы писали, что ряд объектов в Одесской области больше не под охраной.
Читайте Новини.LIVE!