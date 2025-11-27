Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские историки требуют признать, что южные и восточные города не были основаны Россией. Они подчеркивают казацкую и докатериненскую историю региона. Длительная российская интерпретация искажала факты и замалчивала местную цивилизацию. Сейчас в Украине начался процесс очистки истории от чужих нарративов.

Об этом сообщает Media Centre Ukraine.

Настоящее основание

Дискуссия о происхождении городов юга и востока продолжается веками. Российская империя отводила себе роль "цивилизатора" и подавала территории как пустые, а развитие региона начиналось только с ее прихода. Владимир Телищак, заместитель председателя Украинского института национальной памяти, отметил, что целый пласт истории, связанный с казацкой эпохой и раннемодерными временами, был фактически вычеркнут из нарратива.

"На примере Одессы идет процесс восстановления нашей истории и очистки от российских нарративов",— добавил он.

Украинские ученые призывают признавать настоящие исторические факты и изучать региональные традиции, чтобы восстановить историческую справедливость.

