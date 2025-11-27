Видео
Главная Одесса Миф о российской основе Одессы — историки раскрывают правду

Миф о российской основе Одессы — историки раскрывают правду

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 18:07
Восстановление истории южных и восточных городов Украины
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские историки требуют признать, что южные и восточные города не были основаны Россией. Они подчеркивают казацкую и докатериненскую историю региона. Длительная российская интерпретация искажала факты и замалчивала местную цивилизацию. Сейчас в Украине начался процесс очистки истории от чужих нарративов.

Об этом сообщает Media Centre Ukraine.

Настоящее основание

Дискуссия о происхождении городов юга и востока продолжается веками. Российская империя отводила себе роль "цивилизатора" и подавала территории как пустые, а развитие региона начиналось только с ее прихода. Владимир Телищак, заместитель председателя Украинского института национальной памяти, отметил, что целый пласт истории, связанный с казацкой эпохой и раннемодерными временами, был фактически вычеркнут из нарратива.

"На примере Одессы идет процесс восстановления нашей истории и очистки от российских нарративов",— добавил он.

Украинские ученые призывают признавать настоящие исторические факты и изучать региональные традиции, чтобы восстановить историческую справедливость.

Напомним, мы сообщали, что активисты требуют снести памятник в Одессе. Также мы писали, что ряд объектов в Одесской области больше не под охраной.

Одесса история Одесская область декоммунизация Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
