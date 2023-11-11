Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Миколаїв отримає майже дев’яносто млн грн від UNICEF — на що підуть гроші arrow

Миколаїв отримає майже дев’яносто млн грн від UNICEF — на що підуть гроші

11 листопада 2023 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Миколаїв отримає майже дев’яносто млн грн від UNICEF — на що підуть гроші
Підписання меморандуму. Фото: "Миколаївводоканал"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Комунальне підприємство "Миколаївводоканал" уклало меморандум з UNICEF. Він містить в собі допомогу в розмірі майже 90 млн грн для поліпшення доступу до безпечної питної води.

Про це повідомляє у Telegram-каналі пресслужба "Миколаївводоканал".

Читайте також:

"Висловлюємо щиру вдячність міжнародній організації UNICEF за надану підтримку та допомогу у цей важкий період воєнного конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Зазначені кошти підуть на виконання наступних робіт:

 • реконструкція помпової станції каналізації;
 • реконструкція системи знезараження води;
 • матеріали та обладнання очисних споруд водопроводу.

Проблеми з водою у Миколаєві

Проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося..

Також ми писали, що миколаївці за цей рік набрали понад 70 млн літрів води у точках безплатної видачі. Зараз у місті працює понад 100 таких пунктів. Фахівці регулярно перевіряють якість води, забираючи проби для лабораторних досліджень. Важливо зауважити, що ця вода надається мешканцям безоплатно. Проте на її очищування та обслуговування самих точок витрачаються значні кошти. Так, у 2023 році ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" спрямувало на це близько 22 млн гривень.

Додамо, що сума видатків на реконструкцію водогону у Миколаєві зменшиться на 30 відсотків. Виявилося, що ціни труб були завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими. Реконструкцію мають завершити до кінця 2024 року. По всьому місту планують замінити 12 ділянок водогону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі