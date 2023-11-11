Миколаїв отримає майже дев’яносто млн грн від UNICEF — на що підуть гроші

Підписання меморандуму. Фото: "Миколаївводоканал"

Комунальне підприємство "Миколаївводоканал" уклало меморандум з UNICEF. Він містить в собі допомогу в розмірі майже 90 млн грн для поліпшення доступу до безпечної питної води.

Про це повідомляє у Telegram-каналі пресслужба "Миколаївводоканал".

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"Висловлюємо щиру вдячність міжнародній організації UNICEF за надану підтримку та допомогу у цей важкий період воєнного конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Зазначені кошти підуть на виконання наступних робіт:

• реконструкція помпової станції каналізації;

• реконструкція системи знезараження води;

• матеріали та обладнання очисних споруд водопроводу.

Проблеми з водою у Миколаєві

Проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося..

Також ми писали, що миколаївці за цей рік набрали понад 70 млн літрів води у точках безплатної видачі. Зараз у місті працює понад 100 таких пунктів. Фахівці регулярно перевіряють якість води, забираючи проби для лабораторних досліджень. Важливо зауважити, що ця вода надається мешканцям безоплатно. Проте на її очищування та обслуговування самих точок витрачаються значні кошти. Так, у 2023 році ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" спрямувало на це близько 22 млн гривень.

Додамо, що сума видатків на реконструкцію водогону у Миколаєві зменшиться на 30 відсотків. Виявилося, що ціни труб були завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими. Реконструкцію мають завершити до кінця 2024 року. По всьому місту планують замінити 12 ділянок водогону.