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Николаев получит почти девяносто млн грн от UNICEF — на что пойдут деньги

11 ноября 2023 17:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Николаев получит почти девяносто млн грн от UNICEF — на что пойдут деньги
Подписание меморандума. Фото: "Николаевводоканал"
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Коммунальное предприятие "Николаевводоканал" заключило меморандум по UNICEF. Он включает в себя помощь в размере почти 90 млн грн для улучшения доступа к безопасной питьевой воде.

Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба "Николаевводоканал".

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"Выражаем искреннюю благодарность международной организации UNICEF за оказанную поддержку и помощь в этот трудный период военного конфликта", — говорится в сообщении.

Указанные средства пойдут для выполнения следующих работ:

• реконструкция помповой станции канализации;
• реконструкция системы обеззараживания воды;
• материалы и оборудование очистных сооружений водопровода.

Проблемы с водой в Николаеве

Проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало после попадания в нее снаряда. Рабочие пытались устранить повреждения, однако из-за обстрелов сделать это им не удалось.

Также мы писали, что николаевцы за этот год набрали более 70 млн. литров воды в точках бесплатной выдачи. Сейчас в городе работают более 100 таких пунктов. Специалисты регулярно проверяют качество воды, отнимая пробы для лабораторных исследований. Важно заметить, что эта вода предоставляется жильцам бесплатно. Однако на ее очистку и обслуживание самих точек тратятся значительные средства. Так, в 2023 году ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" направило на это около 22 млн гривен.

Добавим, что сумма расходов на реконструкцию водопровода в Николаеве снизится на 30 процентов. Оказалось, что цены труб были завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными. Реконструкция должна быть завершена до конца 2024 года. По всему городу планируется заменить 12 участков водопровода.

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