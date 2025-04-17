На Миколаївщині знищено майже весь врожай кісточкових ягід - аграрії б'ють на сполох

Квітуче дерево. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Миколаївській області через квітневе похолодання майже повністю знищено урожай кісточкових — абрикосу, черешні, аличі та багатьох інших культур. В окремих господарствах фіксують навіть 100% втрати.

Про це повідомила директорка департаменту агропромислового комплексу Миколаївської ОВА Олена Піскун.

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Врожай знищено

Щороку Миколаївська область збирає близько 17 тисяч тонн фруктів. За попередніми оцінками, у 2025 році регіон може недоотримати щонайменше 30% від звичного обсягу. Через заморозки практично повністю втрачено цвіт і зав’язь на абрикосах, черешнях, аличі.

"Дуже постраждали плодові дерева, які в той момент цвіли. Цвітіння було втрачено і загинули плоди майже на 100% за даними, які ми отримали від сільгосптоваровиробників з різних територій, із півдня та півночі нашої області", — повідомила директорка департаменту агропромислового комплексу Олена Піскун.

Постраждали й інші плодові. Груша втратила до 80% урожаю, вишня, персик, слива — до 50%. На півдні області пошкоджено яблуні, які вже цвіли — втрати склали до 50%, проте на півночі, де ці плоди ще не дозріли, ситуація дещо краща.

Зернові культури

Із зерновими культурами ситуація значно краща. Однак озимий ріпак частково загинув, особливо на відкритих ділянках. Аграрії обстежують посіви і планують використовувати антистресові препарати, щоб дати культурам шанс на відновлення. У профільному департаменті додають, що травень може принести нову хвилю заморозків, що також становить загрозу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про реконструкцію зрошувальної системи на Одещині. А також про мільйонні кредити на підтримку аграріїв.