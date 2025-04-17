На Николаевщине уничтожен почти весь урожай косточковых ягод - аграрии бьют тревогу

Цветущее дерево. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Николаевской области из-за апрельского похолодания почти полностью уничтожен урожай косточковых — абрикоса, черешни, алычи и многих других культур. В отдельных хозяйствах фиксируют даже 100% потери.

Об этом сообщила директор департамента агропромышленного комплекса Николаевской ОГА Елена Пискун.

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Урожай уничтожен

Ежегодно Николаевская область собирает около 17 тысяч тонн фруктов. По предварительным оценкам, в 2025 году регион может недополучить не менее 30% от привычного объема. Из-за заморозков практически полностью утрачены цвет и завязь на абрикосах, черешнях, алыче.

"Очень пострадали плодовые деревья, которые в тот момент цвели. Цветение было потеряно и погибли плоды почти на 100% по данным, которые мы получили от сельхозтоваропроизводителей с разных территорий, с юга и севера нашей области", — сообщила директор департамента агропромышленного комплекса Елена Пискун.

Пострадали и другие плодовые. Груша потеряла до 80% урожая, вишня, персик, слива — до 50%. На юге области повреждены яблони, которые уже цвели — потери составили до 50%, однако на севере, где эти плоды еще не созрели, ситуация несколько лучше.

Зерновые культуры

С зерновыми культурами ситуация значительно лучше. Однако озимый рапс частично погиб, особенно на открытых участках. Аграрии обследуют посевы и планируют использовать антистрессовые препараты, чтобы дать культурам шанс на восстановление. В профильном департаменте добавляют, что май может принести новую волну заморозков, что также представляет угрозу.

Напомним, недавно мы писали о реконструкции оросительной системы в Одесской области. А также о миллионных кредитах в поддержку аграриев.