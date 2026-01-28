Ситуація у Миколаєві: атаки РФ, світло та тепло

Будівля Миколаївської ОВА. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Минулої доби ворог зосередив удари на критичній інфраструктурі Миколаївщини. Атаку повністю відбили сили оборони, але є одна важко поранена жінка. Ситуація в області стабілізувалася, хоча залишається складною.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Атаки ворога

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, вчора основний удар був спрямований на критичну інфраструктуру. Сили оборони відпрацювали ефективно, що дозволило уникнути масштабних руйнувань. Водночас уламки впали на одну з громад, через що постраждала цивільна.

"Ця атака була повністю відбита нашими силами оборони. Дякую їм за це. На жаль, була важко поранена жінка, але по інших — без жертв і без ускладнень", — сказав Кім.

Він додав, що зараз ситуація стабілізувалася, однак назвав її "стабільно важкою".

Посилення захисту

Очільник області наголосив, що російські дрони-камікадзе літають стаями та постійно вдосконалюються. Зокрема, вони коригуються через модеми власних мереж, що ускладнює роботу РЕБ. За два роки точність цих дронів зросла поступово, а не раптово.

"Вони піднімали точність потрохи, відпрацьовуючи механізми контрдії на наші дії. Але ми теж працюємо над розробками, щоб вони не мали цієї точності", — пояснив Кім.

За його словами, у Збройних силах є генеральний і регіональні плани протидії, адже частоти й засоби на півдні, півночі та сході відрізняються.

Виїзд населення

Говорячи про настрої мешканців, Віталій Кім заперечив масовий відтік населення з області. Навпаки, за його словами, в регіоні фіксують притік людей з інших, більш небезпечних територій. Ключова причина — відсутність проблем з теплом і водою.

"Ми щонайменше в теплі і з водою. Тому деякі навіть сюди переїжджають", — зазначив голова ОВА.

Водночас він визнав, що жорсткі графіки відключень електрики сильно впливають на настрій людей.

Ситуація зі світлом та теплом

За інформацією ОВА, проблем із централізованим опаленням у Миколаєві немає. Виняток — будинки з електричним опаленням та окремі дахові котельні без генераторів. Загалом тепло подається по всьому місту стабільно.

"Люди зараз у 4,5 черзі, тобто приблизно 77% відключено і 23% зі світлом", — пояснив Кім.

Він додав, що через аварійні ремонти в енергосистемі до планових графіків інколи додаються аварійні. Якщо їх скасують, миколаївці зможуть мати близько 5,5 години світла на добу. Також область планує збільшити обсяги електроенергії за рахунок когенерації, що має покращити ситуацію найближчим часом.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що миколаївці думають про війну. Також ми писали, що у Миколаїв повертаються люди.