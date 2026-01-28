Ситуация в Николаеве: атаки РФ, свет и тепло

Здание Николаевской ОГА. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

За прошедшие сутки враг сосредоточил удары на критической инфраструктуре Николаевщины. Атаку полностью отбили силы обороны, но есть одна тяжело раненная женщина. Ситуация в области стабилизировалась, хотя остается сложной.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Атаки врага

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, вчера основной удар был направлен на критическую инфраструктуру. Силы обороны отработали эффективно, что позволило избежать масштабных разрушений. В то же время обломки упали на одну из общин, из-за чего пострадала гражданская.

"Эта атака была полностью отражена нашими силами обороны. Спасибо им за это. К сожалению, была тяжело ранена женщина, но по остальным — без жертв и без осложнений", — сказал Ким.

Он добавил, что сейчас ситуация стабилизировалась, однако назвал ее "стабильно тяжелой".

Усиление защиты

Глава области отметил, что российские дроны-камикадзе летают стаями и постоянно совершенствуются. В частности, они корректируются через модемы собственных сетей, что усложняет работу РЭБ. За два года точность этих дронов выросла постепенно, а не внезапно.

"Они поднимали точность понемногу, отрабатывая механизмы контрдействия на наши действия. Но мы тоже работаем над разработками, чтобы они не имели этой точности", — пояснил Ким.

По его словам, в Вооруженных силах есть генеральный и региональные планы противодействия, ведь частоты и средства на юге, севере и востоке отличаются.

Выезд населения

Говоря о настроениях жителей, Виталий Ким отрицает массовый отток населения из области. Наоборот, по его словам, в регионе фиксируют приток людей из других, более опасных территорий. Ключевая причина — отсутствие проблем с теплом и водой.

"Мы по меньшей мере в тепле и с водой. Поэтому некоторые даже сюда переезжают", — отметил глава ОГА.

В то же время он признал, что жесткие графики отключений электричества сильно влияют на настроение людей.

Ситуация со светом и теплом

По информации ОВА, проблем с централизованным отоплением в Николаеве нет. Исключение — дома с электрическим отоплением и отдельные крышные котельные без генераторов. В целом тепло подается по всему городу стабильно.

"Люди сейчас в 4,5 очереди, то есть примерно 77% отключено и 23% со светом", — пояснил Ким.

Он добавил, что из-за аварийных ремонтов в энергосистеме к плановым графикам иногда добавляются аварийные. Если их отменят, николаевцы смогут иметь около 5,5 часа света в сутки. Также область планирует увеличить объемы электроэнергии за счет когенерации, что должно улучшить ситуацию в ближайшее время.

Напомним, мы сообщали о том, что николаевцы думают о войне. Также мы писали, что в Николаев возвращаются люди.